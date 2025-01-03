跨年墜亡主唱「生前最後發文」曝光　事發當日曝規劃：一起揚帆航行

記者蔡宜芳／綜合報導

台北市政府跨年晚會在去年12月25日驚傳工人墜落身亡，死者被證實是樂團「救贖方舟」的36歲主唱阿利克（Lawai Arik）。而阿利克在事發當天，曾經PO文分享年末感想，還透露了新歌合作，只是沒想到，這竟成為他的最後一則貼文。

▲阿利克除了是樂團主唱，也從事舞台燈光搭建工作多年。（圖／翻攝自Instagram／lawai.arik）

阿利克在文中提到，這次他們與行樂人的小吉老師合作，新作品中加入了對方的蕭演奏，他興奮直說：「真的是很屌耶！他的蕭一吹下去，直接穿越了！」他也透露新歌的靈感來源是鼓手前幾周失戀所寫的，搞笑說：「希望你以後常常失戀。」

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除此之外，阿利克也宣布團隊加入嘻哈音樂廠牌的主理人Johnny，讓樂團的音樂風格更加多元，「搖滾跟嘻哈蹦在一起雖然我們不是第一個，但是我們會很不一樣，因為我們是族群融合。方舟承載著所有一切，不論膚色、種族、性別、性向，趕快上船吧，一起揚帆航行吧。」

▲阿利克在事發當天早上曾發文。（圖／翻攝自Threads／lawai.arik）

然而，就在阿利克發出PO文沒多久後，他就因工安事故離世。對此，網友紛紛留言「希望祢在天上能繼續開心的玩音樂」、「尾聲了你給的震撼太大，我們承受不住」、「你的聖誕禮物，我還是不能接受，但你在天上，記得好好繼續唱著」。

▲阿利克在去年12月25日不慎從高空墜落身亡。（圖／記者張君豪翻攝）