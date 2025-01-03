趙露思新作《戀人》「最快復拍」時間點曝！　男主角動向掀議

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思在拍攝電視劇《戀人》期間因病送醫，目前正專心調養身體，公司也宣布她暫停所有工作，《戀人》劇組隨即宣布暫停拍攝，並解散了工作人員，表示將於過年後復拍。然而，男主角彭冠英日前傳出計劃投入新劇《花常好月常圓人長久》的拍攝，有網友推測，《戀人》最快也要等到6月才有機會復工。

▲彭冠英、趙露思合作的新作《戀人》全面停拍。（圖／翻攝自彭冠英、趙露思微博）

《戀人》自2024年10月開拍以來，因燈光與畫面氛圍出色的路透照引發期待，被認為有望成為下一部熱作。不過，拍攝進度卻因女主角趙露思生病中斷。有網友翻出拍攝時的工作照，發現趙露思穿著單薄的上衣和薄紗裙，而彭冠英則身穿羽絨外套，甚至連工作人員都穿得相當厚實，這讓部分趙露思粉絲不滿，指責彭冠英與趙露思的助理沒有好好照顧趙露思。

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▲《戀人》最快也要等到6月才能復拍。（圖／翻攝戀人劇組微博）

另一方面，據消息指出，彭冠英計劃過年後加入《花常好月常圓人長久》的劇組。依照一般時裝劇3至4個月的拍攝周期計算，若趙露思屆時健康狀況恢復，《戀人》有望最快在6月重新開拍。然而，也有傳言指出，趙露思可能因這次事件對經紀公司銀河酷娛決裂，甚至傳出她不願再繼續拍攝《戀人》的消息，然而此說法尚未獲得當事人的證實。