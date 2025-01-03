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日知名女主播捲極樂性朝貢飯局！　她目睹大佬「手伸進腿根」嚇壞

記者劉宛欣／綜合報導

日本女主播及主持界過去曾多次傳出性醜聞事件，近日，商業分析投資家兼網紅深田萌繪在個人頻道分享了她親眼目睹的驚人「性朝貢」經歷，現場甚至目睹知名女主播主動勾引，嚇得她當場找藉口趕緊離開。

▲深田萌繪。（圖／翻攝自深田萌繪IG）

▲深田萌繪曾目擊性朝貢場面。（圖／翻攝自深田萌繪IG）

深田萌繪回憶某次為了拓展人脈而參加呃一場聚會，聽說出席者多為知名女主播及主持人，出於好奇，她決定前去看看。然而，一抵達現場，她便突然遭一名與會男性言語騷擾，驚呼：「妳胸部怎麼這麼小？」隨後，更有男子直接伸出手試圖觸碰她胸部，讓她當場愣住，覺得極為荒謬，她原以為這已經是聚會中最誇張的情節，但事實證明，更令人震驚的場景還在後頭。

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▲深田萌繪。（圖／翻攝自深田萌繪IG）

▲深田萌繪在飯局上也被騷擾。（圖／翻攝自深田萌繪IG）

深田萌繪目擊到一名穿著迷你裙的女主播在十多名男性面前公然挑逗，以充滿性暗示的語氣說：「啊！我的絲襪破了呢！」並特意展示大腿根處的一個破洞。不料，現場一名男性竟伸手「戳進破洞」，甚至進一步靠近女主播的私密部位。深田爆料稱該女主播外貌出眾，是活躍於螢幕前的人物，因此眼前的場景讓她感到極度震驚。

深田提到，看到這樣的場景，她內心十分抗拒，也害怕捲入不好的事件當中，並且直言：「雖然早聽說過演藝圈很危險，但沒想到真的在公共場合看到這種場景。那位女子非常漂亮，身材纖細、臉蛋精緻，但她竟然主動這樣做，而且還不是被強迫的。」最終她選擇中途離開聚會。

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