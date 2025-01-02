賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織過去與賴賴愛情長跑16年已分手2年，日前女方驚喜PO出超音波照宣布懷孕，引發大批粉絲朝聖祝福。然而，賴賴最近發文坦言過去2年一直在練習面對失去，甚至透露將失去自己一手打造的家，為此，織織事後在IG限動發文留下2表情符號，內容曝光後，再度掀起討論，甚至被部分網友質疑似乎是在回應賴賴的貼文。

▲賴賴（圖右）&織織分手2年。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

賴賴指出，摯愛、寵物、朋友、事業、財產、健康，甚至因家人因素，連自己親手打造的家也將離他而去。他坦言，這是段漫長而艱難的旅程，「淚水超載、摯愛難行」，即便朋友讚嘆他的堅強，他卻自嘲：「沒事，我也不知道能不能撐下去。」

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賴賴提到，被擅自定義成公眾人物十多年，他學會不再解釋過多，「如果聽單方面的說法，就認定我是怎樣的人，那我不需要說。」他相信，真正懂他的人，會明白事物都有兩面，也能理解每個人背後都有不為人知的故事。賴賴感激一路上幫助過他的貴人，同時也不忘向外界徵求幫助：「不知道何時會無家可歸，如果認識有任何好物件要出租，或朋友想合租請私訊我，謝謝。」

▲織織IG限動引發討論。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

此外，織織最近在IG發布一則限時動態，照片中可見到三杯飲品，有兩杯抹茶拿鐵，表面點綴著細緻的拉花，另一杯裝著冰塊的飲品，搭配溫暖的咖啡色調，她在貼文中配上一個綠色作嘔以及嘔吐的表情符號，似乎正在透露自己的心情感到不滿或不適。