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張兆志發文祝福前妻許允樂被酸爆　高EQ一一回擊了！

記者劉宛欣／綜合報導

張兆志前妻許允樂離婚一年多後，3日爆出與李亞明愛子李玉璽來電，男方也隨之認愛，有消息指出兩人是因合作舞台劇《婚內失戀》結緣。許允樂離婚一年後首度認愛，前夫張兆志也大方發文祝福，只不過卻招來部分網友質疑，他也一一親自回擊。

▲張兆志公開祝福前妻，卻招來質疑。（圖／翻攝自張兆志臉書、許允樂Instagram）

▲張兆志公開祝福前妻，卻招來質疑。（圖／翻攝自張兆志臉書、許允樂Instagram）

張兆志3日晚間發文寫下「安靜，就是最好的祝福」，不過此番說法也被網友質疑「那你還發文」，對此他解釋「不想被媒體轉述，忠實傳達心裡感受，我覺得很好呢」，面對其他類似留言，他回擊「不發文，你這種可憐仔怎麼有槍可以撿」，有人甚至酸言酸語地說「原來兩性專家也會離婚喔？你就多一個表弟而已，免驚啦」，他則說：「貪污的都可以當總統了，離婚跟談兩性我相信真的沒有太大關聯。」

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▲張兆志公開祝福前妻，卻招來質疑。（圖／翻攝自張兆志臉書、許允樂Instagram）

▲張兆志公開祝福前妻，卻招來質疑。（圖／翻攝自張兆志臉書、許允樂Instagram）

▲張兆志公開祝福前妻，卻招來質疑。（圖／翻攝自張兆志臉書、許允樂Instagram）

▲張兆志回覆酸民。（圖／翻攝自張兆志臉書）

有網友看不下去安慰張兆志「公眾人物不好當啊！不講話也被酸，發個文也被酸，辛苦了！」他也敞開心胸回答道：「沒有人酸呀～大家感受都不同，我可以理解的。」

▲張兆志公開祝福前妻，卻招來質疑。（圖／翻攝自張兆志臉書、許允樂Instagram）

▲張兆志回應網友。（圖／翻攝自張兆志臉書）

李玉璽與許允樂因舞台劇《婚內失戀》擦出火花，兩人近日不約而同在社群帳號貼出香港郵輪照，引起粉絲注目，據了解，兩人對於這段感情相當低調，但已在業界傳開。3日，李玉璽經紀公司晴空鳥回應：「兩人近期才交往，正常交往公司都給予祝福，其餘藝人私事不回應。」

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