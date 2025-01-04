陳亞蘭宣布楊麗花歌仔戲天大喜訊　心律不整最新病況曝

記者葉文正／台北報導

知名歌仔戲小生陳亞蘭自奪下金鐘獎最佳男主角獎後，曾表示一度想放棄歌仔戲，但今天她出席「歡喜來圍爐」活動時，透露最新楊麗花歌仔戲即將在今年開拍，算是給戲迷過年前天大的喜訊。而陳亞蘭之前傳出心律不整，身體嚴重出狀況，但她今天表示，裝過心律節拍器後，目前漸趨正常。

▲陳亞蘭出席愛在一起歲末送暖餐會。（圖／記者林敬旻攝）

陳亞蘭表示，兩年前許下宏願，希望能繼續拍攝楊麗花歌仔戲，讓文化傳承，但是募款非常困難，之前的《忠孝節義》就花了一億元左右，這次拍的《嘉慶君遊台灣》雖然已募款，但是仍需要政府單位幫忙，希望申請的款項可以通過。

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▲陳亞蘭出席愛在一起歲末送暖餐會。（圖／記者林敬旻攝）

她也提到，「歡喜來圍爐」是每年一度的餐會，因為社會很多角落都需要人去關心，年終得歡喜大圍爐，把長輩們很安全的請出來，要面面俱到，吃飯配歌仔戲，是很多老人家很愛的戲碼。現場曾是協會志工的林來春阿嬤，因為她腳不方便，越來越好，以前她孩子比較匪類，四處浪流連，結果竟然在監獄碰到自己兒子，兒子出獄後還加入社工，讓人很感動，所以請阿嬤來，她還會唱身騎白馬給我聽，更自己改歌詞，讓在場眾人都非常開心。

陳亞蘭提到，林來春阿嬤她耳朵已經聽不太見，但還可以唱歌仔戲讓我們很開心，所以去阿嬤山上家裡去邀請她，來春阿嬤有點失智，帶了助聽器後，可以聽得到，所以需要很多企業家跟基金會等單位的幫助下，一起幫助社會的獨老。

陳亞蘭也透露，今天歌仔戲是以楊麗花跟陳亞蘭的歌仔戲團員一起演出，演出福祿壽，過年也會陪媽媽，楊麗花阿姨與乾媽等長輩，要發紅包給媽媽，大家都過個好年。