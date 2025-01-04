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台灣隊長陳傑憲吃火鍋絕對不加此物 專用包包已經賣到斷貨

記者葉文正／台北報導

去年底落幕的世界12棒球錦標賽，台灣奪下首座世界冠軍，掀起國內一陣棒球狂潮。人稱「台灣隊長」的陳傑憲，也登上TVBS網路節目《鞋來開箱》接受專訪。節目中他帶來實戰手套、手繪釘鞋，以及12強賽時，球隊在桃園機場準備前往東京的實背款背包。同時他也在節目中，挑戰關於個人喜好的「殘酷二選一」，其中不乏有引發網路鄉民爭論不休的「香菜」，以及「火鍋加芋頭」這兩道題目，而陳傑憲的回答是什麼？也引起廣大網友關注。

▲陳傑憲接受主持人張良瑜專訪。（圖／TVBS提供）

▲陳傑憲(右)接受主持人張良瑜專訪。（圖／TVBS提供）

TVBS網路節目《鞋來開箱》，邀請到12強冠軍決賽中，敲下三分全壘打，奠基勝利的「台灣隊長」陳傑憲。對此，陳傑憲十分謙虛，表示自己只是運氣比較好，在國際賽打了好表現被大家看見，同時提到這場球賽對自己的意義：「（人生）變得比較不一樣，但本質不變還是棒球員。」

▲陳傑憲接受主持人張良瑜專訪。（圖／TVBS提供）

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▲陳傑憲坦言沒想到拿冠軍。（圖／TVBS提供）

拿下冠軍獎牌，陳傑憲也分享了他的心情轉折，「沒有想過可以在一級賽事中拿到冠軍，但現在也調適心情，當為過去式，」希望這面獎牌能提醒自己，帶著更自信、更有動力的延續自己的棒球生涯。訪談中也從統一獅球員的角度，回顧2016年初入職棒，到去年12強一路的心路歷程，也期待在新球季，喜歡他的球迷能夠繼續支持統一獅隊。

▲陳傑憲接受主持人張良瑜專訪。（圖／TVBS提供）

▲陳傑憲包包賣到斷貨。（圖／TVBS提供）

節目中陳傑憲帶來了一雙明星賽的手繪釘鞋，他表示那時候很喜歡黃色，所以請畫鞋師以黃色進行設計，可惜穿到的機會並不多，他也期待球隊若有義賣活動，能競標出去幫助有需要的弱勢團體。訪問中陳傑憲回憶起2021年，原本想在日本購買適合出席重要場合的精品包，至今還沒入手主要是因為價格太貴。

他坦言自己只要看到價格太貴便會猶豫不決，而且是一個沒什麼物慾的人，只重視實用性，「我不喜歡買了不用，我喜歡買了可以馬上用，而且可以用很久。」加上平常征戰球場，現場沙塵大以及沒有適合的置物空間，並不適合帶精品包；而他在桃園機場征戰東京時所背的後背包，正好滿足需求，這次也首度在節目中開箱曝光。陳傑憲透露因背包外型時尚，吸引許多球迷關注，意外成為熱搜商品，如今這款運動背包今已徹底斷貨，連妻子琦琦也訝異，「現在買不到了！」

訪談中，主持人張良瑜也讓陳傑憲挑戰快問快答殘酷二選一，包括「咖哩飯要不要拌」、「科學麵先捏碎或先加胡椒粉」等無厘頭問題，當中更有兩道掀起網路鄉民長久爭戰的題目：「加香菜vs.不加香菜」，以及「火鍋加芋頭vs.不加芋頭」。面對問題，陳傑憲不加思索的秒回：「吃刈包要加香菜、吃火鍋時不加芋頭，」為這場網路戰爭帶來新的註解。想知道更多陳傑憲的球員心路歷程與日常偏好？《鞋來開箱》上、下集已完整上線，帶你一窺「台灣隊長」的獨特風采！

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