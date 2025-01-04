曾挺柯P！愛莉莎莎哭吐心聲「在人權前沒什麼更重要」　嘆：對世界失望

圖文／鏡週刊

網紅愛莉莎莎坐擁百萬粉絲，一舉一動備受關注。日前在IG限動發文：「看到別人受苦卻無能為力，比自己受苦還難受。」被猜測是心疼遭羈押的前民眾黨主席柯文哲。昨（3日）她再次表露心聲，稱「在一個人的生命與人權面前，沒有什麼更重要的。」

愛莉莎莎去年到印度，獲取瑜伽教師資格，近來在免費幫親友上課，她昨在IG發限動，貼出上課畫面，寫下：「用最大的良善，全力以赴把每件事做好，無論對世界再怎麼失望，都不會對自己失望。」並貼出一個流淚表情符號。

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▲愛莉莎莎提到用善良把事做好，「無論對世界再怎麼失望，都不會對自己失望。」（翻攝愛莉莎IG）

▲愛莉莎莎說：「在一個人的生命與人權面前，沒有什麼更重要的。」（翻攝愛莉莎莎IG）

下一則限時動態，是愛莉莎莎練空中瑜伽影片，她發文：「只要能用錢解決的，都不是事，只要換個心態就能解決的也不是個事，只要努力就能得到的，也不是個事，在一個人的生命與人權面前，沒有什麼更重要的。」看來當下心境相當複雜。

事實上，愛莉莎莎是柯文哲支持者，還曾因質疑總統作票，遭中選會提告。2日在柯文哲再度遭羈押之際，愛莉莎莎在限動貼出黑底圖，「看到別人受苦卻無能為力，比自己受苦還難受」。該則限動在Threads引起話題，許多網友認為她指的是柯文哲。



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