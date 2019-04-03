陳志朋短褲走秀「一大包」！　上空「鬆垮肥肉」崩壞現形…網看傻

記者劉宜庭／綜合報導

「小虎隊」出身的藝人陳志朋近年重返樂壇，頻頻嘗試各種大膽造型，幾乎每次亮相的服裝，都會帶給粉絲驚喜，討論度也因而爆增。近來，他再度登上伸展台，這次不僅穿著激短褲、草綠色皮草亮相，甚至還大方打赤膊、露出明顯肚腩，奇特服裝加上肉感身材，隨即在網路上掀起熱議。

▲陳志朋2日現身上海時裝周走秀。（圖／翻攝自孫怡靜、陳志朋微博）



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陳志朋2日現身上海時裝周，親自登台走秀，造型再度驚豔全場。當時，他穿著綠色皮草大衣，搭配膚色激短褲，胯下一大包明顯凸出，搭配長型耳環及白色唇妝，奇特穿搭立刻成為全場焦點；另外一套穿搭中，他腳踩巨型木屐，穿著大衣長褲，裡頭打赤膊，肚子肥肉卻明顯溢出，無論是肉感身材或是奇裝異服，都頓時成為眾人熱議亮點。

▲陳志朋打赤膊走秀肚腩現形。（圖／翻攝自陳志朋、孫怡靜微博）

面對外界批評，陳志朋3日發文回應，「肉肉是認真的，控制體重也是認真的，有罪嗎 ，有，只因新陳代謝褪去。」他坦言自己並非聖賢，總有超級多的缺點，「要是每天都在意這幫流言蜚語，俺會快樂嗎？不會，俺會容易老去，聽說稱贊陳志朋可以變年輕，你不想試試嗎？」

同時，陳志朋也轉PO在伸展台赤裸上身的照片，自信寫道：「減肥沒斷過，但還是有肚腩。難道有肚腩就不出門，就不活了嗎？不！俺是CZP48！」至於何謂「CZP48」？有網友指出，CZP應是名字英文拼音的第一個字母，且他今年滿48歲。