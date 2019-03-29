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周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

記者許皓婷／綜合報導

周杰倫近日懷疑阿信的IG帳號真假，兩人一來一往「針鋒相對」，急得對方在FB發文求救，不料他看到後，還轉發該篇求救文，更吐槽對方：「你怎麼不早說！」逗趣互動笑翻一大票粉絲。

▲周杰倫回覆阿信。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫懷疑阿信IG帳號身分。（圖／翻攝自IG／周杰倫、阿信）

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周杰倫28日以IG私訊阿信：「你是，真的，還是，假的？」意圖確認帳號真偽，想不到對方很有自信的回他：「真的，你可以考考我。」而調皮的他也立刻反問，之前自己在五月天的巴黎演唱會變過什麼魔術。

沒想到，周杰倫發問後，阿信不但沒有回答，還反過來質疑他的身分，更搞笑稱：「說不定你只是一直偷他的照片放你的IG。」讓他氣得再次發文，直呼阿信太欠揍，還問網友自己「是不是該叫他馬上po一個挖鼻孔的即時，我就信了」，更對回答不出自己問題的阿信嗆聲「你到底要不要說」。

▲▼阿信和周杰倫的IG帳號之爭超精彩。（圖／翻攝自IG／周杰倫、Facebook／阿信）

▲▼阿信和周杰倫的IG帳號之爭超精彩。（圖／翻攝自IG／周杰倫、Facebook／阿信）

▲周杰倫喊話阿信挖鼻孔證明。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

而阿信被懷疑身分後，隨即在自己的FB上發文求救：「如果有人懷疑你是真是假，你要怎麼說服這個人？」更無奈地說：「我好像遇到對手了，這個人真的不是普通人。」周杰倫則轉發對方的求救文，逗趣地說：「林老師勒！你是真的喔⋯ 阿信你怎麼不早說...好吧我只能說，明天開始stayreal會有一波業績不錯。」

▲周杰倫回覆阿信。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫回覆阿信。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫轉發阿信求救文。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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