酒吧突被Cue上台唱歌！一開口全場傻了…是大咖「金曲歌王」

記者許皓婷/綜合報導

王力宏16日剛結束「龍的傳人2060」馬來西亞站巡迴演唱會,他近日就和老婆李靚蕾到杜拜度假,到當地酒吧時,還被主持人Cue上台唱歌,結果他一開口,就以超精湛唱功,掀起全場尖叫,更讓主持人嚇到驚呼:「他到底是誰!」

▲王力宏、李靚蕾到杜拜度假。(圖/翻攝自微博/王力宏、李靚蕾)



王力宏16日在馬來西亞吉隆坡舉辦「龍的傳人2060世界巡迴演唱會」,26日就和老婆李靚蕾到杜拜度假,夫妻倆更分別曬出和當地知名地標「哈里發塔」的合照。

而李靚蕾27日也PO出一段影片,只見畫面中,原先坐在台下的王力宏,突然被主持人Cue上台要隨著伴奏唱一段,他隨和地跟著音樂搖擺後,接著接過主持人的麥克風,小秀一段R&B,讓一旁的男主持人聽到張大嘴巴,並不斷驚呼:「我的天」、「他是誰」、「他很有名嗎」、「簡直是天使的聲音」,全場更是尖叫聲連連。

▲王力宏在酒吧被Cue上台唱歌。(圖/翻攝自微博/李靚蕾)



事實上,該間酒吧是知名音樂製作人昆西瓊斯(Quincy Jones)所開的,王力宏更和掛在店裡的《We Are The World》樂譜合照,開心直呼:「牆上掛了最經典的《We Are The World》樂譜。每一位參加的歌手都簽了名。給了麥克傑克森的簽名特寫。」

▲王力宏朝聖昆西瓊斯的酒吧。(圖/翻攝自微博/王力宏)

