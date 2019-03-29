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酒吧突被Cue上台唱歌！一開口全場傻了…是大咖「金曲歌王」

記者許皓婷／綜合報導

王力宏16日剛結束「龍的傳人2060」馬來西亞站巡迴演唱會，他近日就和老婆李靚蕾到杜拜度假，到當地酒吧時，還被主持人Cue上台唱歌，結果他一開口，就以超精湛唱功，掀起全場尖叫，更讓主持人嚇到驚呼：「他到底是誰！」

▲王力宏在酒吧被cue上台唱歌。（圖／翻攝自微博／王力宏、李靚蕾）

▲王力宏、李靚蕾到杜拜度假。（圖／翻攝自微博／王力宏、李靚蕾）

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王力宏16日在馬來西亞吉隆坡舉辦「龍的傳人2060世界巡迴演唱會」，26日就和老婆李靚蕾到杜拜度假，夫妻倆更分別曬出和當地知名地標「哈里發塔」的合照。

而李靚蕾27日也PO出一段影片，只見畫面中，原先坐在台下的王力宏，突然被主持人Cue上台要隨著伴奏唱一段，他隨和地跟著音樂搖擺後，接著接過主持人的麥克風，小秀一段R&B，讓一旁的男主持人聽到張大嘴巴，並不斷驚呼：「我的天」、「他是誰」、「他很有名嗎」、「簡直是天使的聲音」，全場更是尖叫聲連連。

▲王力宏在酒吧被cue上台唱歌。（圖／翻攝自微博／王力宏、李靚蕾）

▲王力宏在酒吧被Cue上台唱歌。（圖／翻攝自微博／李靚蕾）

事實上，該間酒吧是知名音樂製作人昆西瓊斯（Quincy Jones）所開的，王力宏更和掛在店裡的《We Are The World》樂譜合照，開心直呼：「牆上掛了最經典的《We Are The World》樂譜。每一位參加的歌手都簽了名。給了麥克傑克森的簽名特寫。」

▲王力宏在酒吧被cue上台唱歌。（圖／翻攝自微博／王力宏、李靚蕾）

▲王力宏朝聖昆西瓊斯的酒吧。（圖／翻攝自微博／王力宏）

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