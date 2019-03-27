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後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

記者許皓婷／綜合報導

張軒睿和Selina（任家萱）近期參加陸綜《女兒們的戀愛》，兩人之間超有愛的互動，常成為討論焦點，雖然在上一集男方選擇退出，但27日釋出的最新一集中，出現神逆轉，他又再度回來了，更直接表明對女方的心意：「希望可以進展到戀愛的階段。」

▲張軒睿私约Selina。（圖／翻攝自微博）

▲張軒睿、Selina參加《女兒們的戀愛》約會。（圖／翻攝自微博）

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《女兒們的戀愛》最新一集中，張軒睿回來了！他在上次做完退出約會的決定後，隔了三天，私下主動約了Selina見面，彼此敞開心胸暢聊後，決定繼續約會，他更表示自己決定回來是因為真的感受到女方的好，並勇敢表白：「希望不只是朋友的階段，可以進展到戀愛的階段。」

▲張軒睿私约Selina。（圖／翻攝自微博）

▲張軒睿私约Selina。（圖／翻攝自微博）

▲張軒睿私约Selina。（圖／翻攝自微博）

▲張軒睿私約Selina見面，希望繼續約會。（圖／翻攝自微博）

而張軒睿和Selina達成共識後，便繼續展開約會行程，兩人去了宜蘭遊玩，還去採草莓、喝綠豆沙，但在一個露營區散步時，兩人遇到遊客打招呼詢問，她則直接脫口而出：「我們在戀愛！」一旁的男方則跟著附和：「對！不能公開。」甜蜜爆表。

▲張軒睿私约Selina。（圖／翻攝自微博）

▲張軒睿私约Selina。（圖／翻攝自微博）

▲張軒睿、Selina說「我們在戀愛」。（圖／翻攝自微博）

一天的約會將迎來尾聲，Selina和張軒睿共進晚餐，當她被對方問到為何答應繼續的原因時，她一度害羞地說不出話來，最後才表示只要身邊有出現示好的異性時，自己都會害怕得逃走，「我就一度以為我自己有恐男症」，但後來碰到對方之後，才發現只是因為沒有碰到喜歡的人，她更直言：「遇到你之後，我才發現我還是可以很享受。」互相大方表白後，兩人之間更是充滿粉紅泡泡。

▲張軒睿私约Selina。（圖／翻攝自微博）

▲張軒睿私约Selina。（圖／翻攝自微博）

▲Selina、張軒睿晚餐時互表心意。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字

Selina, 任家萱, 張軒睿, 女兒們的戀愛

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