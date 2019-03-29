3歲兒子要求「我想要妹妹」　徐若瑄一問完原因傻眼！

記者許皓婷／綜合報導

女星徐若瑄（Vivian）和新加坡富商李雲峰結婚後，生下兒子小V寶（Dalton），她透露兒子近期突然跟她要妹妹，更分享了背後超可愛的原因，讓網友看了直呼融化。

▲徐若瑄的兒子Dalton3歲了。（圖／翻攝自IG／徐若瑄）



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徐若瑄29日在IG曬出一個影片，無奈地說：「他突然跟我要一個妹妹！而且原因好特別。」只見畫面中，她問著：「你要媽咪生一個baby，那你想要弟弟還是妹妹？」Dalton露出燦笑地說：「我要妹妹！」她詢問兒子原因後，Dalton則回應：「妹妹長大就會變成媽咪。」讓她哭笑不得。

▲徐若瑄被Dalton要求生妹妹。（圖／翻攝自IG／徐若瑄）



而徐若瑄趁空帶著Dalton到台北市立兒童新樂園遊玩，分享兒子在路上的童言童語後，吸引大票網友留言：「有妹妹一定會超美」、「有個妹妹一定像媽咪一樣漂亮」、「太可愛了啦」、「有這樣的兒子心都融化了」。

▲徐若瑄帶兒子到兒童新樂園玩。（圖／翻攝自IG／徐若瑄）



【徐若瑄IG全文】

昨天偷得半日閒陪他，

他突然跟我要一個妹妹！

而且原因好特別

#這天終於來臨了

#兒童新樂園

#與孩子對話是最快樂的時光