快訊／鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！　是「小開」Roy Kim

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英3月遭爆涉嫌偷拍、散播性愛影片，日前遭警方立案逮捕，現已被移送至首爾地檢署。警方曝光的涉嫌犯罪人數顯示，鄭俊英非法群組多達23個。當中一名「K姓」、「金姓」歌手的身份，韓媒2日爆料就是「小開歌手」Roy Kim。

▲南韓知名「小開歌手」Roy Kim，被爆是「鄭俊英群組」中的金姓歌手。（圖／資料照）

韓媒《Sport鄉京朝鮮》2日獨家報導，在鄭俊英案中，先前一直未公開的「K姓」、「金姓」歌手，正是以唱抒情歌出名的Roy Kim。報導指出，Roy Kim是以「Roy Gim（로이김）」的名字加入鄭俊英的聊天室，而經過警方調查確認無誤，Roy Kim也以證人身份接受調查。

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▲Roy Kim過去在音樂節目獲獎時，鄭俊英為他擦汗，兩人感情很好。（圖／翻攝自instiz）

但對於此事，Roy Kim的經紀人回覆：「沒聽說這件事， 會向在美國求學的本人（指Roy Kim）確認。」Roy Kim本名金相祐，出身自《Super star K》第4季，和同一比賽出身的歌手鄭俊英感情非常好。Roy Kim的父親是南韓第一米酒集團會長，他因此有「小開歌手」的稱號。

▲鄭俊英遭警方立案逮捕。（圖／CFP）

據首爾地檢署透露，鄭俊英非法群組多達23個，不論是1對1對話框或者群組，都有涉嫌散播偷拍的性愛片，警方掌握到群組參與的人數共為16人，其中7人被證實有外流非法影片的嫌疑，剩下9人則是只觀看並未轉傳，因此不被列為調查對象。

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