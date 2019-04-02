14年前經典《綠光森林》爆翻拍　大陸網友氣炸：沒人能演威廉！

記者張筱涵／綜合報導

大陸近幾年常常翻拍戲劇，不論南韓、日本還是經典台灣偶像劇都有進行再製作，正因為都是原本就很火紅、具有影響力的戲劇，選角上也受到外界相當大的矚目，最新的備案網劇名單曝光後，其中一部台灣經典劇就被大陸網友極力反對。

「首批備案網劇名單」可以看見有《綠光森林》、《少年狄仁杰》、《戀戀江湖》等網劇，大陸網友們一看見名單內竟然有《綠光森林》時，紛紛在留言串哀號抗議，「誰能演威廉？又要毀了」、「綠光森林？別毀童年吧」、「你能拍出第二個威廉嗎」，甚至還有人說《綠光森林》是他唯一看過的台灣偶像劇。

▲大陸網友超反對翻拍《綠光森林》。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

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事實上，《綠光森林》是陳玉珊監製在2005年推出的偶像劇，接檔話題劇《王子變青蛙》，由立威廉、劉品言、阮經天、宋智愛主演立即引起熱烈迴響，不只立威廉瞬間躍昇成「國民男朋友」，連帶劇中的綠光小學也讓民眾搶著朝聖。

▲在網友心中《綠光森林》的威廉無人可取代。（圖／翻攝自Simon Tam、jolene2233 YOUTUBE）

另外，在最新公布的「首批備案網劇名單」中，按題材來分類的話，總共42部網路劇中都市題材21部、青少年題材2部、傳奇題材8部、武打題材1部、其他題材則占了10部，可能是受限古令影響，現實題材的比例占了67％左右。

▲首批備案網劇、網路電影、網路動畫名單。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

▼《綠光森林主題曲》SWEETY《勇敢的幸福》。（影片／取自Simon Tam YOUTUBE，如遭刪除請見諒）