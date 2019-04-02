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曹格大喊：寂寞寂寞不好！　推新組合「惠曹崔」玩諧音

記者關韶文／台北報導

金曲歌王曹格推出新單曲《寂寞寂寞不好》，在網路上獲得海量討論，歌迷反應熱烈留言「終於等到你！」網友再次讓人見識到曹格的創作與歌唱實力，曹格收到這麼多反饋，開心表示，「這首歌讓大家在想念一個人時服用，或點播給你想念的人讓她明白你的傻愛有多麼堅定。」驚人的是，曹格為了這首歌更組成一個團體「#惠曹崔」！

《寂寞寂寞不好》由曹格恩師製作人涂惠源以及麻吉作詞人崔惟楷，三人組成「#惠曹崔」共同合作打造、如中二生般搞笑的要為寂寞的網路世代吹起一陣陣純情青春夢。近年來手機直播和社群網紅崛起，許多人從一早醒來到晚上睡覺都離不開手機，從抖音、臉書、IG到各式直播，不停的刷手機，在不停的點讚被點讚和求關注的背後，心中總有一塊填不滿的寂寞。

▲▼曹格。（圖／滾石提供）

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▲曹格推出新單曲獲得網友好評。（圖／滾石提供）

談到這首歌曲意境，曹格表示，「其實這首歌唱的是不顧一切卻又不知如何靠近心儀的那個她，只好用每一個讚、每一則留言、每一個刷存在感的機會，來表達自己癡癡(漢)的愛，希望心儀的她有一天能理解。就算被當成備胎也甘願，拼了命想博得鴻雁一笑，或許旁人覺得你好傻好天真，但這一定是真愛無誤。」

擁有破千萬微博粉絲數的曹格，表示十分感謝大家的喜愛與支持，今年的作品將回歸真實的童心，從做什麼都不對的「寂寞先生」曹格，進化成已經懂得「寂寞寂寞不好」的「曹小格」；因此這次「寂寞寂寞不好」的單曲封面特別選用了小時候照片做成卡帶視覺，在日新月異的網路時代、重溫90‘s復古/單純的浪漫情懷。

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曹格, 寂寞寂寞不好

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