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前MP阿翔po超音波照報喜！　「希望你能平安到來」：我準備好了

記者劉宜庭／綜合報導

前「MP魔幻力量」鼓手阿翔（黃柏翔）2017年和陳艾琳離婚後，被拍到和女團「199吃到飽」成員林匯喬一起回住處過夜，女方隨後曬出依偎照默認戀情「我們很好！啾咪」，他也曾PO出合照放閃。沒想到，如今他突在IG公開超音波照報喜，讓粉絲又驚又喜，同時也有不少人質疑是否為愚人節玩笑，在網上引發熱議。

▲▼林匯喬「公開躺肩依偎照」認愛阿翔。（圖／翻攝自林匯喬臉書）

▲▼阿翔首度曬出與林匯喬的合照。（圖／翻攝自阿翔Instagram）

▲阿翔、林匯喬過去曾接連曬出雙方合照放閃。（圖／翻攝自林匯喬臉書、阿翔Instagram）

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阿翔1日下午突然透過Instagram發文，曬出一張超音波照，開心宣布喜訊：「準備迎接人生的下一個階段！」文末，他也標註「希望你能平安的到來」、「iamready（我準備好了）」，此番舉動引發外界揣測，是否真的將升格當爸，讓眾人又驚又喜。

▲前MP阿翔突PO超音波照。（圖／翻攝自阿翔Instagram）

▲阿翔突PO超音波照。（圖／翻攝自阿翔Instagram）

然而，由於阿翔發文時間點，恰巧是在4月1日愚人節，文章一出，不少人抱持懷疑態度，紛紛留言「4/1講的話都不能相信」、「真的假的真的？」然而，面對有網友笑說，「我愣了幾秒鐘才想起今天愚人節。」對此，阿翔本人出面回應，「Got you！！！」另有粉絲笑虧，「這個很老梗欸」，他則回說「因為人也老梗了…。」一番言論一出，似乎也間接澄清自己並非真的將當爸。

▲前MP阿翔突PO超音波照。（圖／翻攝自阿翔Instagram）

▲阿翔回應網友。（圖／翻攝自阿翔Instagram）

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