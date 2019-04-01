蕭敬騰15秒「關燈教學片」大咖全照做！　周杰倫：被媽媽罵了

記者潘慧中／綜合報導

蕭敬騰儘管工作忙碌，仍不時和粉絲分享生活趣事，他近日在社群網站上傳一段「關燈教學片」，短短15秒的畫面引來許多大咖藝人響應，其中周杰倫照做後卻哀怨地說：「後來就被媽媽罵了……怎麼辦？」

▲蕭敬騰拍短片教關燈。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）



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影片中，可以看到蕭敬騰一臉正經地說：「今天教大家怎麼關燈。」伸出手指頭比著按鈕，隨後說一聲「按」，背後瞬間轉暗，「明天教大家怎麼開燈。」過程中似乎差點笑出來，但幸好最後還是忍住了。

▲▼蕭敬騰找到按鈕後：「按！」（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）



周杰倫看完整段影片後說：「我學了一下很大聲的講，但後來就被媽媽罵了……怎麼辦？」蕭敬騰則附上一個心情低落的表情符號說：「伯母對不起。」五月天阿信也看到了，他只說了一句話：「我還在練習。」蕭敬騰則笑回：「事實上你可以教我如何做一個優秀的樂團主唱。」

▲蕭敬騰的教學片意外釣出不少大咖好友。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）



吳建豪同樣苦惱地說：「我還是看不太懂。。。？感覺還是滿難的。」蕭敬騰則煞有其事地說：「我已經接到許多民眾對我們教材的難度提出訴求，我們會盡快改進…！」修杰楷透露自己也跟著蕭敬騰說：「按！」藝人好友全跟著做的反應超爆笑。