Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶Soya、超強今年4月宣布結束4年情，男方拍片坦言劈腿對象是網紅石靜，消息曝光後引發各界撻伐。最近超強到天津旅遊，事後也透過IG分享旅遊照，貼文曝光後，有眼尖的網友發現Soya在底下留言，超強也2字回覆對方，掀起不小討論。

▲Soya、超強今年結束4年情。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

中國小吃攤販「粥餅倫」因長相撞臉天王周杰倫而爆紅，超強分享他為了品嚐這家心心念念雞蛋灌餅的旅程心得，表示帶著一股堅定的信念，從台北一路北上，千里迢迢地抵達天津，終於找到這道傳說中的美食。他幽默地形容自己是本種族最踏實的一位，一心一意只為滿足味蕾。

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▲Soya在超強的貼文底下留言。（圖／翻攝自Instagram／rene_superawesome）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言，「讚啊」、「太屌了吧」、「太羨慕了」，就連前女友Soya都驚喜表示「wtf！！！粥餅倫！」而超強事後也大方回覆對方「哈哈」並搭配哭笑不得的表情符號。事實上，超強先前拍片坦言，在與Soya交往期間，有約砲、出軌等事實，同時也表示，「因為工作上認識了一位讓我心動的人，那也就是大家口中的短髮女。我還是沒有處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名。如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」