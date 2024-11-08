日綜藝天王性醜聞官司將撤告！松本人志消失10個月…7節目受影響

記者陳芊秀／綜合報導

61歲日本綜藝天王松本人志被爆性醜聞，多名女子控訴2015年在東京五星級飯店開趴，並且逼迫女性發生性行為，對此全面否認，並於1月8日宣布停工要提告《週刊文春》，並求償5.5億日幣（約台幣1.15億元）。自停工至今正好屆滿10個月，他8日將會宣布撤告。

▲松本人志消失螢光幕10個月，如今宣布撤告。（圖／翻攝自X）

據《朝日新聞》報導，松本人志將會在8日撤銷告訴，官司就此打住，與《週刊文春》已經談定會各自對外發聲明。

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松本人志被《週刊文春》報導，他被受害女性A指控2015年在飯店開趴時，強迫發生性行為，並對女方說「幫我生小孩」，女方被全裸的松本人志強吻、口交，隨後又有其他男性進來對女性上下其手。另一位B女也受到同樣的遭遇，並且患上PTSD（創傷後壓力症候群）。

面對指控，松本人志以「毫無事實根據」全面否認，並為此放下演藝工作，全面投入維權官司訴訟。他當時手上多達7個節目，也因此換成代理主持。《週刊文春》則強調對受害者女性進行多次採訪，對於證詞表示「確信是事實」。

日網解讀松本人志與週刊已經達成和解，年底將有數個大型節目，其中一個是M-1漫才大賽，外界推測他撤告後會復出演藝圈，將擔任漫才大賽的評審委員。