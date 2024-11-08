林宥嘉日本首開唱　竟「請到天團成員」助陣：很多人羨慕我

記者蔡琛儀／台北報導

林宥嘉日前第一次在東京及大阪開唱，林宥嘉不只帶來了多首膾炙人口的歌曲，還翻唱了鄧麗君的經典歌曲〈我只在乎你〉，東京站時更特別邀請好朋友「東京事變」的吉他手浮雲（長岡亮介）一起上台演出〈我已經敢想你〉，令歌迷驚喜不已。

▲▼林宥嘉日本演唱會直接走進觀眾席。（圖／華研提供）

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林宥嘉與長岡亮介的緣分始於一次林宥嘉的主動搭話，當時在東京景點晴空塔，林宥嘉認出了長岡亮介，主動向他自我介紹，「我毛遂自薦，跟他說我是個歌手，很喜歡他的音樂，後來他來到台北演出，他竟然記得我，所以我們就這樣變成朋友了。」2016年林宥嘉發行專輯《今日營業中》，邀請長岡亮介錄製〈我已經敢想你〉的吉他，林宥嘉笑說：「我知道那時候，身邊很多音樂人都很羨慕我，想說我怎麼可能邀請得到他來幫我彈吉他呢？」這次到東京開唱，他向長岡亮介發出演出邀約，對方爽快答應，兩人也終於在合作8年後首度合體演出。

寵粉的他也在兩場演唱會走進觀眾席與大家超近距離互動，東京站時他無預警走下台，引起全場瘋狂尖叫，甚至還調皮地在觀眾席跟歌迷玩起猜拳；大阪站時林宥嘉則邊穿梭於觀眾席中邊唱〈少女〉、〈神秘嘉賓〉等歌曲，讓許多沒到場的歌迷更紛紛留言表示羨慕。

▲林宥嘉邀請「東京事變」的吉他手浮雲（長岡亮介）一起上台演出。（圖／華研提供）

首度在這兩地舉辦演唱會的林宥嘉，兩場的觀眾反應皆十分熱烈，演出結束後久久不願離場，狂喊「安可」將近20分鐘，東京站時成功把林宥嘉喊出來與大家致詞謝幕；大阪站雖然因為場館規範無法再上台，林宥嘉也暖心在自己的社群上表示「我有聽見大家的熱情」並向歌迷致謝。接下來「idol 2024世界巡迴演唱會」也將於12月14日迎來最終站吉隆坡站，