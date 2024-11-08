快訊／徐若瑄爆罹癌後首現身！樂喊：雨過天晴　一週運動五天當養生

記者蕭采薇／台北報導

「鋼鐵V」徐若瑄日前證實自己罹患甲狀腺癌零期，幸好已在年初完成手術，順利抗癌成功。她8日出席活動，坦言第一時間聽到時當然會擔心，「現在已經雨過天晴，早就晴了！」也透露手術後第一場演出是在澳門，直到彩排時都還在找發聲位置，所幸但正式演出後一切都很順利。

▲徐若瑄罹患甲狀腺癌零期，幸好年初已完成切除手術。（圖／記者黃克翔攝）

徐若瑄坦言：「第一時間因為醫學常識不足，當然會擔心。」術後因為發聲方式改變，也努力找了歌唱老師幫忙。「鋼鐵V」更是在術後不久就恢復運動習慣，目前依然一週運動五天，「反而是手比較痠，因為剛開始怕傷口纖維化，得一直按摩。」

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她笑說：「只要心不被打倒，什麼難關都能過。運動是可以帶給自己很多正能量的事，去運動一下後就會開心很多，心情也好很多。」徐若瑄也表示，原本認為健康狀況是很隱私的事，沒有想讓大家知道，但消息意外走漏後，轉念當作是「做公益」，讓有相同問題的人不要害怕，也提醒眾人要做健檢。

▲徐若瑄術後依然一週運動五天，保持絕佳狀態。（圖／記者黃克翔攝）

徐若瑄得知罹癌後，也馬上告訴9歲的兒子Dalton，她說：「我什麼事都會跟他（兒子）說，我覺得人生每個經歷就是遇到就面對它，只是很多人比我早就面對這件事。」兒子聽完後也沒有太擔心，反而對徐若瑄說：「妳不會遺傳給我吧！」

如今她並未刻意減少工作，但是更會把握機會放鬆和放空，近來正忙於的電影《乒乓男孩》宣傳，不只腳上馬不停蹄，腦袋更是得一直思考，讓徐若瑄回家就累到只想躺在自己代言的按摩椅上放空。她語重心長的說：「大家壓力都很大，我也是，但我們不能改變生活模式，放空和放鬆就很重要。」