葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

記者葉文正／台北報導

「最強狗仔」葛斯齊加入批王定宇的戰局，他今天再表示：「王定宇跟老婆感情怎麼樣我不知道，但是，那個『我想要你。』的訊息，他肯定知道誰會有，我等著跟他對決，最壞情況，不排除提供大家我的消息來源，一切真相會更明白。」

▲葛斯齊放話還有其他證據。（圖／翻攝11點熱吵店YouTube）

民進黨立委王定宇，日前因批評劉德華「媚共」，遭「寬姐」邱瓈寬砲轟：「就輸你不會劈腿？」連「最強狗仔」葛斯齊都加入戰局，表示王定宇應在正宮李淑吟不知情的狀況下，曾帶著美女見前總統蔡英文，且手機通訊軟體只要搜尋「我想要⋯」三個字，就有驚人內幕。對此，王定宇今（8日）早上發文嗆葛斯齊愛蹭，「這種愛鬼扯的東西就去法院吧！」稍早，葛斯齊接受媒體訪問，直球對決王定宇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民進黨立委王定宇被葛斯齊爆料。（圖／記者林敬旻攝）

葛斯齊說，既然要走法院，那就會看對方再出什麼招，自然會有相對應的事證出現，他批評王定宇，帶美女去見蔡英文，就是愛現，他也表示，「我只能說，我手上的東西一定不只這些，他自己也想想，傳『我想要你』給人家又是什麼意思，這個美女雖然不是政治人物，但就是民進黨的追隨者。」等真相攤開，看王定宇要怎麼辯解。