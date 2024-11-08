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訪問／有謙寵溺撩妹「晚上抱抱睡」　聊GOT7笑了：哥哥驚呼我何時變男人

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓團體GOT7老么有謙即將在11月22日於Zepp New Taipei舉辦專場演唱會「TRUSTY」，趁著巡演空檔，他跨海接受台灣媒體聯訪，學了中文撩妹金句「晚上抱抱睡」，露出害羞的笑容，就連聊到GOT7幾位哥哥，他同樣露出寵溺微笑自嘲「已經過了獲得哥哥愛的年齡了」，最近一次聚會，反而是哥哥們常驚呼「什麼時候變成男人了」，團體間感情還是很好。

▲▼ GOT7有謙。（圖／遠雄創藝提供）

▲有謙近來忙於巡演，台北站預計於11月22日登場。（圖／遠雄創藝提供）

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有謙近來忙於亞洲巡迴演唱會「TRUSTY」，他必帶項鍊與帽子，健身有成的他，行李箱一定會隨身攜帶伏地挺身的握把，「演出當天起床，洗澡之後或是洗澡之前，一定會做伏地挺身，所以我一定會帶」。他自爆巡演中印象深刻的插曲，在曼谷站時，本以為墨鏡不會晃來晃去，於是帶著上台，很開心地做動作，沒想到墨鏡脫離軌道、晃來晃去，畫面逗趣，他則笑喊：「我瞬間很慌張，想說我不應該把頭晃得這麼厲害！」

▲有謙聊到GOT7的哥哥們笑出來。（圖／遠雄創藝提供）

▲有謙聊到GOT7的哥哥們笑出來，他透露哥哥最近都問他「你何時變男人了」、「身材變厚了」。（圖／遠雄創藝提供）

GOT7單飛不解散，成員在不同領域努力，但不時仍會聚在一起，身為團內的老么，被問及最近一次感受到來自哥哥的愛是何時？有謙難為情地笑了，他說，「說實話，我已經過了獲得哥哥愛的年齡了，最近每次見到的時候，哥哥們就會說『唉一古，什麼時候變成男人了』、『你的身材好像變厚了』。」當年出道才17歲的男孩如今已經長大。

近來接下選秀節目《Universe League》，有謙致力於提攜後輩，經常和節目裡的舞蹈老師EL CAPITXN一起去探望練習生，他透露「聽說我們好像是最常去找學生的一組，我們真的很認真的在教導他們。」看著練習生訓練，也讓他想起自己的過去，「總之，組成一個團體Team Work是最重要的一點，我會親自選好組長再叫他們練習，小小細節的部分我都會一個一個幫他們看」，他以自身經驗分享，「練習生的時候也是這樣，一個人會掌握主導權來練習，這過程中一定會有衝突，因為有這種過程才會變成一個真正的團體。看到他們我很懷念以前。」

▲有謙寵溺撩妹「晚上抱抱睡」，相約粉絲演唱會上見。（圖／遠雄創藝提供）

▲有謙寵溺撩妹「晚上抱抱睡」，相約粉絲演唱會上見。（圖／遠雄創藝提供）

忙碌的行秤中，有謙分享自己的紓壓管道，「如果有感受到壓力，我是一定會講出來的那種人，專注於某一件事情，我就自然的不會刻意去想，這樣就不會有壓力了」。即將來到台灣開唱，有謙最後嘴甜地秀出中文：「11月22日晚上抱抱睡，等鳥寶寶來Zepp New Taipei！」親自宣傳演唱會，跨海向台灣鳥寶寶（官方粉絲名）喊話：「可以透過Solo專場見到大家真的很開心，希望跟大家擁有難忘的回憶，希望大家玩得開心，我們馬上見，I LOVE YOU！」

▲▼ GOT7有謙。（圖／遠雄創藝提供）

▲有謙跨海向粉絲喊話「I LOVE YOU」。（圖／遠雄創藝提供）

由主辦單位「遠雄創藝」所舉辦的「2024 YUGYEOM TOUR TRUSTY」台北站巡演日期訂於11月22日，票價分為一樓4780元、二樓4980元、二樓站區3780元，福利祭出簽名海報、觀看彩排、20人大合照、歡送以及限定小卡，門票已在拓元系統全面啟售。

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