百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber HOOK以實驗型內容打開知名度，頻道擁有157萬訂閱，自然不做作的風格深受粉絲喜愛。而現實生活中，她不但是優秀的創作者，更是網友口中的佛心老闆，這可以從員工旅遊的替代方案窺見一二。

▲HOOK去年就已經取消員工旅遊。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



HOOK最近在社群網站坦言公司自去年起，便取消員工旅遊並改成發一筆現金，並直接放假一個禮拜，讓員工可以跟想要的人出去玩，「跟老闆出門～那是加班不是員工旅遊～。」

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▲HOOK認為跟老闆出門其實是加班。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



因此，HOOK解釋未來將不會出現員工旅遊的影片，「我們是靠商業維繫關係的團體！」她的處理方式至今已吸引8.1萬人按讚，粉絲紛紛留言直誇：「真的！身為社畜，想要的就是錢跟假」、「這老闆太有邊界感」、「真的是好老闆！」

▲HOOK被稱讚是佛心老闆。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



事實上，HOOK拍片至今已累積7年經歷，她2月便宣布暫停每周更新影片的模式，但每個月至少會上傳一支新片，把多餘的時間用來精進自己，「想要閱讀，想要陪小貓，想要避開黑暗與潮濕的地方。」儘管短影音盛行，她仍希望維持影片內容，「而且Adele或Ariana Grande都可以隔好幾年再唱歌還是活得很好，我也想要成為這種不被時間制約的人。」

HOOK IG全文：

在影片裡隨口提到沒想到大家很關心

我們公司從去年開始員工旅遊全部改成發一筆現金跟直接放假一週讓大家可以跟想要的人出去玩，跟老闆出門～那是加班不是員工旅遊～(￣∇￣)～

所以沒有員工旅遊的影片喔！

我們是靠商業維繫關係的團體！