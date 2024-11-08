孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

記者陳芊秀／綜合報導

資深經紀人孫德榮8日一大早宣布，自己已經不再是Gino的經紀人，同時發懺悔文，向相關人士道歉。

▲孫德榮拋震撼彈「不再是Gino經紀人」，發聲明向高層道歉。（圖／翻攝自臉書）

孫德榮PO文：「經歷過一年的衝擊，子不教父之過，今天發表懺悔文，和所有的道歉，我已不再是Gino的經紀人，希望有一位懂他的人，繼續為他推展他的演藝事業，希望更上一層樓，我能力有限下台一鞠躬。」

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同時孫德榮發表一則聲明，向三立工程部副總龔美富道歉，「我對藝人督導不夠管理不夠周延，造成在劇組讓你不快」。有關Gino相關的風波，在他內心已經糾結一年，並稱Gino「小孩犯的錯不小，基於小孩不了解事、凡事考慮不周詳，令您在管理上，造成不小的損傷和遺憾」，對Gino的懲罰，就是一年完全不幫對方接任何工作，令其深刻檢討，徹底悔悟，同時也再度為Gino求情，「相信他也已經痛定思痛，麻煩長官就請你網開一面，再給這個小孩一次機會吧」。不過網友發現，該則聲明錯字頗多。

▲孫德榮道歉聲明。（圖／翻攝自臉書）

Gino去年拍攝八點檔時爆發爭議，傳出和工作人員起衝突，甚至現場備有保母車讓他可以休息，下跪戲碼也不願意跪，更傳在一場戲中，工作人員宣布換場，他問，「不是先排戲嗎。」工作人員說是正式錄影，此時總監製龔美富在副控室開麥克風說，「如果覺得不好，你可以再拍一次。」Gino揶揄，「你們覺得OK的話，我無所謂。」當下氣氛尷尬至極，自此以後就「被消失」。面對外界傳聞，龔美富曾表示「我身為監製，戲好最重要，不會跟演員摃上。」