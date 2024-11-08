接棒〈孤勇者〉陳奕迅再推新神曲！　進軍國際認了：真的難唱

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陳奕迅繼〈孤勇者〉之後，再度與艾美獎「最佳動畫節目獎」、影集《奧術》打造第二季的中文主題曲〈這樣很好〉，這首歌將會在劇集的重要劇情中出現。另外21首插曲，分別由世界各地不同的傑出歌手演釋，包括Imagine Dragons、 d4vd、Stray Kids及Emily Armstrong （Linkin Park 新主唱）等等，陣容頂盛，而陳奕迅是當中唯一一位華人歌手。

▲陳奕迅推出新歌〈這樣很好〉。（圖／環球提供）

陳奕迅笑說：「跟這些動漫、超現實英雄故事歌緣份沒斷過，但我又沒想太多，覺得很榮幸，能把中文歌推向愈來愈大的聽眾群，是我的運氣和福氣，緣份一切剛剛好，到我走到這階段，人生有經歷之後，唱到〈這樣很好〉只覺得很感動。」

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陳奕迅透露，這首歌花了兩個多小時錄好，歌的確是難唱，所以也不可能錄很長時間，否則他會錄到失聲。他也用了一段時間去了解歌曲的故事內容，才進錄音室，副歌部份需要用很多能量才可完成，爆上高音其實是情緒所到自發向上爆，而且都是一口氣唱完，非分段來錄。

▲陳奕迅坦言新歌不好唱。（圖／環球提供）

被問到會不會是他唱過最難唱的一首歌，他想了想，「〈苦瓜〉、〈浮誇〉都不好唱，是不是最難唱，我也沒有這感覺，我只可以說，作為歌手，雖然我的同事平日很少見我練歌，但我是一個不停練歌的人。練歌是無可避免，練到爛熟，不停研究歌才進錄音室是最好的。沒有所謂最難唱，練得多就可以。這首歌目前我覺得跟它的相處仍不多，假以時日，我會唱得再輕鬆一些。一定會有機會現場唱給大家聽，因為我也想試一下現場唱會是什麼狀況。我又不擔心現場不夠氣，不能一口氣唱，哈哈，唱現場是不會想太多。」