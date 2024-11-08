父親去世10年「突以AI現身」：爸爸一直都在⋯　男星申鉉濬崩潰痛哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員申鉉濬出道逾30年，曾演過多部戲劇《傻瓜媽媽》、《武林學校》等，他的父親於2014年7月去世，當年他才剛成家，爸爸來不及看到孫子長大，成為他心中的遺憾。相隔10年，他的妻子近來委託製作單位，以AI技術重現申父的聲音與影片，親自為申鉉濬慶生，沒想到，影片才一跳出來，申鉉濬當場失聲痛哭，看得觀眾眼眶跟著紅了。

▼▲申鉉濬相隔10年再見到爸爸痛哭。（圖／翻攝自Play Channel A YouTube）

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申鉉濬妻子委託製作單位，透過AI技術重現公公的聲音與影像，起初，申鉉濬還不知情，以為是照片類，沒想到熟悉的聲音出現，親切地問候著他：「兒子，你這段時間很想爸爸對嗎？爸爸一直都在你身邊看著你。」爸爸去世已經10年，他再度看到爸爸突然現身，眼淚瞬間奪眶而出，再也沒忍住情緒。

▲姪子保管著申父10年前所錄的影片原檔，方便拼湊出新的AI影片。（圖／翻攝自Play Channel A YouTube）



影片裡，申父感慨說著：「沒想到我的孫子、孫女已經長這麼大了，爺爺才能這樣接受訪問，心情非常開心。」事實上，這段原音有影片原檔，10年以來由申鉉濬姪子保管著，幫助製作單位更容易恢復申父的聲音與面容，最終拼湊成完整版的AI影片。

▲申鉉濬感謝妻子送上的禮物。（圖／翻攝自Play Channel A YouTube）



10年過去，申鉉濬成了3個孩子的爸爸，申父卻沒能看到這幕，影片裡，申父告訴他：「為人父親這件事，比想像還不容易吧？但是我的兒子已經成為堂堂的一家之主了，每次看到你與孩子們相處的時候，我都感到很欣慰，我感到很驕傲。」看完影片後，申鉉濬感性地表示「如果爺爺還活著，他真的會非常疼你們的」，感謝妻子送上的禮物，節目引起韓網共鳴，淚崩表示「跟著哭了」、「好感動」。