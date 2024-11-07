葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

記者孟育民／台北報導

民進黨立委王定宇日前以颱風天辦演唱會為題發文，抨擊藝人劉德華「媚共藝人」、演唱會「不值得去看上一眼」等，遭到資深製作人邱瓈寬砲轟「就輸你不會劈腿？」而最強狗仔葛斯齊也接棒，驚爆手握「飛彈等級」大料，包準讓王定宇老婆看了會想離婚。7日晚間，葛斯齊在臉書向王定宇妻子李淑吟喊話「王定宇曾帶美女助理與前總統蔡英文一起吃便當」，不忍發聲：「我也相信一位可靠的丈夫、又是台灣的立法委員，不但不應該說謊，手機也應該不會輕易被盜吧！」

▲葛斯齊開戰王定宇。（圖／翻攝自臉書）

葛斯齊槓上王定宇，直言：「舉頭三尺有神明，想說撒謊前，別忘了上有老天還有狗仔及小孩都在看」，並向王定宇妻子李淑吟喊話，「您應該沒有被王定宇邀請、帶去和蔡英文前總統吃過便當吧？李女士我所知情的是某位女性曾受王定宇邀約並前往，蔡英文前總統也看過她，當天還笑虧王定宇帶這麼貌美的助理，王定宇當天超有面子！但其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身份，建議李女士您問問枕邊人。」暗指王定宇和此女子關係不單純。

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▲葛斯齊公開王定宇line頭像，證明自己說的都是真的。（圖／翻攝自臉書）

葛斯齊更要李淑吟看看老公的手機，並在Line搜尋「我想要」三個字，「如果發現搜尋不到…沒關係！肯定是擔心妳生氣刪掉了，但請放心刪得掉文字刪不掉痕跡，我未來會慢慢帶您一探究竟，重點是⋯現在告訴您的只是前菜一碟。」更對王定宇先前否認一事不予理會表示：「請大家記住王定宇委員給民眾的回應！大家別忘了凡是事不過三，政績沒看到，桃色風波一起接著一起，把人民當傻子嗎？」對此，王定宇回應《中天新聞網》，「這種烏龍愛蹭的就讓法院處理吧！」