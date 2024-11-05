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YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

記者王靖淳／綜合報導

正妹YouTuber晨晨今年初宣布離開「賤葆」頻道，消息曝光後出現正反兩派的討論，甚至疑似挨酸背骨，平時會透過社群記錄生活的她，今（5）日發文透露收到一則網友的道歉私訊，同時也表示：「其實蠻讓我驚訝的。」

▲▼晨晨。（圖／翻攝自Facebook／晨晨ZENG）

▲晨晨。（圖／翻攝自Facebook／晨晨ZENG）

晨晨坦言，這一句道歉讓她感觸良多，於是開始回顧對方過往的訊息內容，從一開始的喜歡、到質疑、再到批評，令她深思網路上人際互動的複雜性。晨晨分享，對方最近在某處看到一篇文章，終於理解她為何選擇當下的生活。這段經歷也勾起她內心長久的疑問：「為何別人無法去站在別人的角度思考？」她指出，網路世界中，有很多事如果不親自表達，便難以讓他人了解，但有時候選擇沉默並非出於意願，而是出於身不由己的無奈。

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▲▼晨晨。（圖／翻攝自Facebook／晨晨ZENG）

▲晨晨透露收到網友道歉的私訊。（圖／翻攝自Threads／_19981005_）

晨晨感慨表示，如果每個人都能自由發聲，不必顧忌周遭的環境，並且能理性客觀地看待每個人的處境，那麼許多不公的事情或許可以得到更好的解決，「如果這世界上的人能想說什麼就能說，不用去考慮周遭身邊的一切，且大家都能理性客觀的去思考，那我相信很多不公的事情都將得到更好的結果。」

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關鍵字

晨晨, YouTuber, 網紅, 賤葆

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