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黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網紅葉珂與男星黃曉明公開戀情後，各種奇葩言行陸續登上熱搜，其中最讓輿論批評的就是開直播時，脫口稱歌手伍佰的歌「很猥瑣」，形象跌至谷底，外界都在看黃曉明會有什麼動作。近日又有爆料聲稱，黃曉明意識到被葉珂騙了，因此想要分手，卻因女方已經懷孕，被女方要求付2.7億分手費（約12億台幣），不過當事人至今都未出面回應。

▲黃曉明驚爆被葉珂索要2.7億人民幣的分手費。（圖／翻攝自黃曉明、葉珂微博）

▲黃曉明驚爆被葉珂索要2.7億人民幣的分手費。（圖／翻攝自黃曉明、葉珂微博）

葉珂、黃曉明的相關關鍵字在7日晚間又衝上了微熱搜榜，其中討論度最高的，便是有網友在網路上爆料聲稱，葉珂的前夫、前夫的父親先後透過管道打給黃曉明，爆料葉珂的「真面目」，加上近期以來葉珂的各種行為，讓黃曉明驚覺自己被騙，然而葉珂已經懷孕，黃曉明希望她把孩子打掉，但女方不肯，並藉此要求分手費，稱小孩養到18歲以前，總共要跟他索要2.7億（約12億台幣）。

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▲黃曉明驚爆被葉珂索要2.7億人民幣的分手費。（圖／翻攝自黃曉明、葉珂微博）

▲又有新的一波關於葉珂的爆料曝光。（圖／翻攝自微博）

知名狗仔劉大錘也跟上這股討論，緊急發片表示自己多次拍到兩人甜蜜約會，懷孕是真的，但情變尚不能確定，接下來會持續追蹤。目前，黃曉明微博上在9月19日認愛葉珂的文章還沒刪除，不少網友紛紛前去該貼文底下打卡「來看看刪了沒」、「這條還在」、「來看看什麼時候刪」，黃曉明目前則尚未針對爆料做出任何回應。

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黃曉明, 葉珂

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