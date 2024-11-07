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唱紅「破億神曲」　校唱小天后陳華被拍巷內激吻...霸氣認愛了

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手嚴爵旗下的新生代串流小天后陳華推出新專輯《在極度愛你的日子裡》，今（7日）舉辦發片記者會，她今年被拍到和一名籃球褲男在巷內激吻，男方也被挖出身份，從事汽車經銷超跑買賣，她今受訪時也霸氣認愛，坦言目前感情算是很穩定，也說雖然見面時間比較少，但對方很能體諒，男友也有聽過她的新歌。

▲▼陳華《在極度愛你的日子裡》發片記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲陳華霸氣認愛。（圖／記者姜國輝攝）

陳華以單曲〈想和你看五月的晚霞〉紅遍大街小巷，創下破億超驚人流量，更被封為「校唱女王」；被問到走紅後何時開始感覺到生活有些改變？陳華笑說：「荷包有稍微比較滿一點點，這是最大的差別，走在路上比較多人認出來。」也因為這首歌實在太紅，成了她商演必唱曲目，她苦笑說：「身邊的朋友已經快發瘋了，聽到前奏一下，又是〈晚霞〉，我很努力讓其他歌超越它，也避免自己10年後還是唱這首歌。」

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▲▼陳華《在極度愛你的日子裡》發片記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲陳華透露自己最近玩水晶。（圖／記者姜國輝攝）

她也提到自己其實脾氣很差，尤其22歲的弟弟更是深受其害，陳華弟弟今天也爆料，有一次幫姊姊去買蛋炒飯當晚餐，沒想到忘記加辣，回家後被姊姊暴罵一頓，最後還去重買一份，讓陳華忍不住自嘲都還沒出道當藝人，就已經有「大頭症」。但她最近愛上水晶，兩個月買了100顆，花費高達六位數，盼水晶能讓自己的脾氣變好。

▲▼陳華《在極度愛你的日子裡》發片記者會，嘉賓林宥嘉。（圖／鮪魚肚影音提供）

▲林宥嘉站台力挺陳華。（圖／鮪魚肚影音提供）

而她新專輯中的歌曲〈這麼多年〉、〈左邊的人〉在數位平台也奪下了好成績，歌壇前輩林宥嘉今天更特地現身站台，透露非常喜歡〈左邊的人〉這首歌，也為陳華獻上鼓勵。

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