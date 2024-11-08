韓劇改編！陳柏霖金門遇到愛　郭雪芙穿採蚵裝被封「最美小海女」

記者黃庠棻／台北報導

年末壓軸治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》由金獎導演何潤東執導，陳柏霖與郭雪芙主演，以金門這座充滿自然美景的島嶼為背景，帶領觀眾進入一段雙向救贖的愛情故事，是近年罕見的愛情影集。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

該劇今（8）日釋出正式海報，分別以「餘暉」和「暖陽」為主題，用陽光來象徵兩人愛情的起落，展現陳柏霖和郭雪芙四搭合作的情感溫度，郭雪芙直呼兩人在劇中療癒彼此的過程將是最大看點，尤其在純樸的金門小鎮拍攝，更有種「放慢腳步，更往內在探究的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）



陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演落難的「帥跩大明星」白引默，在金門意外撞見郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾，兩人將治癒彼此曾經受傷的心靈，並逐漸看見對方隱藏著的真心。

陳柏霖形容角色「白引默」和自己同樣是演員，且擁有類似的演藝經歷，但個性卻截然不同，直呼「白引默是一個有悲傷童年的人，對人非常不信任，也很隱藏自己的內心。」相信全台觀眾可以透過白引默一角看見陳柏霖更為內斂的一面，他也將和郭雪芙互飆影帝影后級演技。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）



劇中，郭雪芙詮釋個性充滿活力且堅韌的李海諾，從小在金門的大自然中成長，雖然看似開朗，內心卻隱藏著失去雙親的傷痛，在與白引默相遇後，兩人會在彼此的陪伴中找到治癒，展現與過往截然不同的角色形象。

特別的是，戲裡郭雪芙總是以簡單樸素的衣著現身，但即使身穿採蚵裝，仍舊難掩她如芙蓉出水般的姿色，成為劇組中一道亮眼的風景，被工作人員封為「最美小海女」。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）



最新釋出的正式海報中，「餘暉版」呈現夕陽橘紅色調鋪滿整片海平面，陳柏霖與郭雪芙在柔和光芒中相互依偎，氛圍溫暖，流露出深刻的心靈安慰，讓觀眾感受到這對戀人間的療癒力量。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

「暖陽版」則展現了波光粼粼的海面，陽光在水面上閃爍著金光，象徵陳柏霖與郭雪芙之間情感的升溫。兩人頭靠頭、背對背的姿態，傳遞出安定感和內心的療癒，將這部治癒系愛情劇中的浪漫情感表達得淋漓盡致，捕捉了愛情中最美好的時刻。



《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙外，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。

影集《不如海邊吹吹風》將於年末與觀眾見面，當海風輕拂、愛情降臨，這段故事不僅浪漫，更是一段療癒的旅程。