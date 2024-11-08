ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓劇改編！陳柏霖金門遇到愛　郭雪芙穿採蚵裝被封「最美小海女」

記者黃庠棻／台北報導

年末壓軸治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》由金獎導演何潤東執導，陳柏霖與郭雪芙主演，以金門這座充滿自然美景的島嶼為背景，帶領觀眾進入一段雙向救贖的愛情故事，是近年罕見的愛情影集。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

該劇今（8）日釋出正式海報，分別以「餘暉」和「暖陽」為主題，用陽光來象徵兩人愛情的起落，展現陳柏霖和郭雪芙四搭合作的情感溫度，郭雪芙直呼兩人在劇中療癒彼此的過程將是最大看點，尤其在純樸的金門小鎮拍攝，更有種「放慢腳步，更往內在探究的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演落難的「帥跩大明星」白引默，在金門意外撞見郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾，兩人將治癒彼此曾經受傷的心靈，並逐漸看見對方隱藏著的真心。

陳柏霖形容角色「白引默」和自己同樣是演員，且擁有類似的演藝經歷，但個性卻截然不同，直呼「白引默是一個有悲傷童年的人，對人非常不信任，也很隱藏自己的內心。」相信全台觀眾可以透過白引默一角看見陳柏霖更為內斂的一面，他也將和郭雪芙互飆影帝影后級演技。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

劇中，郭雪芙詮釋個性充滿活力且堅韌的李海諾，從小在金門的大自然中成長，雖然看似開朗，內心卻隱藏著失去雙親的傷痛，在與白引默相遇後，兩人會在彼此的陪伴中找到治癒，展現與過往截然不同的角色形象。

特別的是，戲裡郭雪芙總是以簡單樸素的衣著現身，但即使身穿採蚵裝，仍舊難掩她如芙蓉出水般的姿色，成為劇組中一道亮眼的風景，被工作人員封為「最美小海女」。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

最新釋出的正式海報中，「餘暉版」呈現夕陽橘紅色調鋪滿整片海平面，陳柏霖與郭雪芙在柔和光芒中相互依偎，氛圍溫暖，流露出深刻的心靈安慰，讓觀眾感受到這對戀人間的療癒力量。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

「暖陽版」則展現了波光粼粼的海面，陽光在水面上閃爍著金光，象徵陳柏霖與郭雪芙之間情感的升溫。兩人頭靠頭、背對背的姿態，傳遞出安定感和內心的療癒，將這部治癒系愛情劇中的浪漫情感表達得淋漓盡致，捕捉了愛情中最美好的時刻。

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙外，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。

影集《不如海邊吹吹風》將於年末與觀眾見面，當海風輕拂、愛情降臨，這段故事不僅浪漫，更是一段療癒的旅程。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

性侵犯蹭GD「阿嬤風穿搭參考我的」！　自豪喊：我走在時代前端

性侵犯蹭GD「阿嬤風穿搭參考我的」！　自豪喊：我走在時代前端

趙露思直球對決酸民！被說「以前比較美」直播喊：說我醜的出來

趙露思直球對決酸民！被說「以前比較美」直播喊：說我醜的出來

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳柏霖, 郭雪芙, 不如海邊吹吹風

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 接棒〈孤勇者〉陳奕迅再推新神曲！　進軍國際認了：真的難唱
  2. 訪問／有謙寵溺撩妹「晚上抱抱睡」　聊GOT7笑了：哥哥驚呼我何時變男人
  3. 林宥嘉日本首開唱　竟「請到天團成員」助陣：很多人羨慕我
  4. 快訊／徐若瑄爆罹癌後首現身！樂喊：雨過天晴　一週運動五天當養生
  5. 日綜藝天王性醜聞官司將撤告！松本人志消失10個月…7節目受影響
  6. 昆凌「前後都露」看比賽全被拍！深V蹦出超兇身材 一轉身…震撼5萬人
  7. 父親去世10年「突以AI現身」：爸爸一直都在⋯　男星申鉉濬崩潰痛哭
  8. 賈永婕澄清「沒開公關售票群」：劉德華、周杰倫我都搶到頭破血流
  9. 大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到
  10. 韓劇改編！陳柏霖金門遇到愛　郭雪芙穿採蚵裝被封「最美小海女」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366