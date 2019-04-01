吳宗憲聽了落淚！5566師弟團「年薪不到5000」　曝血汗合約：1次錄影只賺135

記者田暐瑋／綜合報導

還記得台灣偶像男團Super131嗎？他們是喬傑立旗下藝人，由孫德榮一手打造，但身為曾紅極一時的5566、K-ONE師弟，出道才2年就解散。成員之一的李祐誠（巴飛）透露當時年薪不到5000元，只能把老家抵押給公司，連吳宗憲都覺得不可思議，心疼地落淚：「我眼淚都要留下來了。」

李祐誠是Super131的「巴飛」，適逢男團逐漸沒落的時期，出道時並沒有掀起轟動，當時新人上通告的公定價都是1350元，他們5個團員平均分攤外，還要和經紀公司對分，最後薪水等於是只有1350的1成，一個人只拿到135元，加上其他零星收入，一年賺不到5000元，讓他崩潰直呼：「我沒遇過年收入這麼低！」連小鐘都驚呼：「公司還要抽啊？！」

▲李祐誠曾是Super131成員。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



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也因為收入太低，李祐誠那一年實在撐不下去，和爸爸商量把家裡的房子抵押給公司預支薪水，他則繼續演藝工作還債，最後結束在大陸的3、40場巡演終於把債務還清，沒想到團體也馬上解散，但也感謝至少公司還等他把錢還完了，才把團體解散，讓他不至於成為負債的無業遊民。



聽到這裡，吳宗憲也傻了眼，心疼說：「我眼淚都要流下來。」李祐誠表示，當時團體連宿舍都沒有，他就睡在孫德榮辦公室樓下，只在地板鋪一個毛毯當床，就這樣睡了3年，苦到連吳宗憲都搖頭說：「我們其他人還在這裡埋怨什麼呢？」

▲吳宗憲心疼。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



Super131前身是7KM，一開始由孫協志擔任大隊長領軍，但後來不了了之，接下來才經過3年培訓，選出6名團員，在2012年出道，其中一人沒多久就因為腳傷退出，繼續以5人之姿闖蕩演藝圈，2014年團體解散，只活動短短2年就分道揚鑣。

▲李祐誠曾是Super131成員。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）