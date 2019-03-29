ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄧紫棋爆一解約「11年歌曲全沒了」！　放話捍衛「鄧紫棋」：GEM是我的

記者田暐瑋／綜合報導

歌手鄧紫棋（G.E.M.）和前東家蜂鳥音樂撕破臉，28日甚至宣布不再使用2008年啟用至今的YouTube帳號「GEMblog」，氣得前東家強硬反駁：「絕不接受！」她29日也放話：「法院見！」而蜂鳥音樂在聲明中強調：「擁有鄧紫棋至2022年所有歌曲的版權。」讓不少粉絲擔心她11年來的心血可能真的全都泡湯。

蜂鳥音樂28日發出的聲明中寫道：「不接受鄧紫棋方作出的聲明。此外，蜂鳥還表示己方擁有鄧紫棋至2022年所有歌曲的版權，己方對於鄧紫棋方發表的終止合約聲明內容絕不接受。」此話一出讓粉絲開始擔心如果鄧紫棋出道至今的歌曲都歸前東家所有，將來她演唱這些歌曲都無法再出專輯或是DVD。

▲鄧紫棋怒轟欺騙！　演唱會主辦認錯…3天後反轉爆「真實情況」。（圖／翻攝自微博／GEM鄧紫棋）

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自微博／GEM鄧紫棋）

請繼續往下閱讀...

據《香港01》報導，鄧紫棋還原雙方失和真相，指控前東家在2014年3月底她參加《我是歌手》決賽前一週，要求她必須續約，否則不讓她參加決賽，更強調是對方先違反經紀人合約，歌手及作曲者的合約早在28日到期，對於前東家的步步緊逼，她更放話回嗆：「我會繼續用GEM這個屬於我的名字，繼續唱我的歌，做好我自己的音樂。鄧紫棋還是鄧紫棋！」

鄧紫棋3月初發出聲明宣布，與經紀公司「蜂鳥音樂」解約，雙方合作將於月底終止，近來甚至在大動作棄用經營了11年、擁有10億觀看數的YouTube帳號「GEMblog」，選擇重零開始，另創一個新帳號，雖然多年努力白費，但她豁達地表示：「無論用哪個帳號，鄧紫棋還是鄧紫棋。因為帳號是死的，人是活的。忘記背後，努力面前！ 」

▲▼新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」-鄧紫棋。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄧紫棋。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

推薦閱讀

紙鈔全數插入後，請按確認鍵！　捷運加值機小姐真面目曝光…原來Siri也是她

紙鈔全數插入後，請按確認鍵！　捷運加值機小姐真面目曝光…原來Siri也是她

遇真愛「硬嫁智障工友」！她淚生自閉兒被笑活該　老公隱藏身價曝光…親戚全閉嘴

遇真愛「硬嫁智障工友」！她淚生自閉兒被笑活該　老公隱藏身價曝光…親戚全閉嘴

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

最美魚販阿澎「小眼塌鼻」舊照曝光！　五官變了一個人…網看傻：認不出來

最美魚販阿澎「小眼塌鼻」舊照曝光！　五官變了一個人…網看傻：認不出來

短命婚4天就玩完！　尼可拉斯凱吉閃離小21歲日籍女友

短命婚4天就玩完！　尼可拉斯凱吉閃離小21歲日籍女友

目睹渣男友酒駕殺人！　小模崩潰恍惚「穿紅衣跳樓慘死」…好友隔天收死亡訊息

目睹渣男友酒駕殺人！　小模崩潰恍惚「穿紅衣跳樓慘死」…好友隔天收死亡訊息

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

沉迷扭蛋！老公兒子1次燒上千塊　霸氣媽「砸10萬怒買18台」：要玩在家玩

沉迷扭蛋！老公兒子1次燒上千塊　霸氣媽「砸10萬怒買18台」：要玩在家玩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

最美魚販阿澎爆「花場坐檯」！　陪客7天賺20萬…敢玩又ㄋㄞ變紅牌

最美魚販阿澎爆「花場坐檯」！　陪客7天賺20萬…敢玩又ㄋㄞ變紅牌

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

《玩很大》驚見18禁畫面！　KID吳宗憲「PO實境秀」網傻眼：第一次看到

限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

《偶練》、《創造101》情侶曝光！　十指緊扣逛街…攝影師街拍「意外抓到了」

周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

《學校2015》的她愛上大20歲朴赫權　「秘戀2年」克服父女戀

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄧紫棋

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林明禎穿古裝飄仙味！　辣挺E奶自拍「俯瞰視角」太邪惡
  2. 鄧紫棋揭「4年前被逼續約內幕」　爆蜂鳥已起訴…遭求償1.2億！
  3. 寇弟看《愛上觸不到的你》爆淚！難忍情緒：我哭得像嬰兒
  4. 鄧紫棋爆一解約「11年歌曲全沒了」！　放話捍衛「鄧紫棋」：GEM是我的
  5. 女神現身左營高鐵站！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖
  6. 《江南美人》綠茶婊校花認了「害怕被討厭」：避開人多的地方
  7. 民視家變！郭倍宏發怒澄清　聲明「董事會決議無效」
  8. 酒吧突被Cue上台唱歌！一開口全場傻了…是大咖「金曲歌王」
  9. 《一吻定情》南韓夯過《少女》！公開台灣「和服旅館」絕美場景　千人瘋朝聖
  10. 陳漢典壓力大「開車淚崩」　Lulu曝出道辛酸罰站8小時

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366