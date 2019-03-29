鄧紫棋爆一解約「11年歌曲全沒了」！　放話捍衛「鄧紫棋」：GEM是我的

記者田暐瑋／綜合報導

歌手鄧紫棋（G.E.M.）和前東家蜂鳥音樂撕破臉，28日甚至宣布不再使用2008年啟用至今的YouTube帳號「GEMblog」，氣得前東家強硬反駁：「絕不接受！」她29日也放話：「法院見！」而蜂鳥音樂在聲明中強調：「擁有鄧紫棋至2022年所有歌曲的版權。」讓不少粉絲擔心她11年來的心血可能真的全都泡湯。

蜂鳥音樂28日發出的聲明中寫道：「不接受鄧紫棋方作出的聲明。此外，蜂鳥還表示己方擁有鄧紫棋至2022年所有歌曲的版權，己方對於鄧紫棋方發表的終止合約聲明內容絕不接受。」此話一出讓粉絲開始擔心如果鄧紫棋出道至今的歌曲都歸前東家所有，將來她演唱這些歌曲都無法再出專輯或是DVD。

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自微博／GEM鄧紫棋）

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據《香港01》報導，鄧紫棋還原雙方失和真相，指控前東家在2014年3月底她參加《我是歌手》決賽前一週，要求她必須續約，否則不讓她參加決賽，更強調是對方先違反經紀人合約，歌手及作曲者的合約早在28日到期，對於前東家的步步緊逼，她更放話回嗆：「我會繼續用GEM這個屬於我的名字，繼續唱我的歌，做好我自己的音樂。鄧紫棋還是鄧紫棋！」

鄧紫棋3月初發出聲明宣布，與經紀公司「蜂鳥音樂」解約，雙方合作將於月底終止，近來甚至在大動作棄用經營了11年、擁有10億觀看數的YouTube帳號「GEMblog」，選擇重零開始，另創一個新帳號，雖然多年努力白費，但她豁達地表示：「無論用哪個帳號，鄧紫棋還是鄧紫棋。因為帳號是死的，人是活的。忘記背後，努力面前！ 」

▲鄧紫棋。（圖／資料照／記者黃克翔攝）