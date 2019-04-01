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隋棠產後肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　生3胎還是超緊…網傻眼：逼死人

記者田暐瑋／綜合報導

隋棠2018年12月順利產下老三Olie，正式升格成3個孩子的媽，雖然一連生了3胎，但身材絲毫沒有走樣，讓許多孕媽咪超級羨慕。她產後迅速回到工作崗位，日前在公司開會時被拍到露腰照，也是產後腹部首度曝光，只見肚子絲毫沒有贅肉，甚至連妊娠紋都沒有，如同少女皮膚般光滑白嫩。

隋棠在工作時常會被同事側拍各種美美照片，但曝光生完後的肚子還是頭一遭，她穿著短版透膚上衣，隱約看得見內搭小可愛，露出的一小截腹部超級平坦，腰線依舊明顯，看不到一絲贅肉，鏡頭拉近一看更讓人崩潰，她的肚子上一條妊娠紋都沒有，也不像一般孕婦變得鬆垮，還是像產前一樣緊實。

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠IG）

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▲隋棠產後首次露肚。（圖／翻攝自隋棠IG）

許多女性網友看了都極度羨慕，「這是生過三寶的腰嗎」、「肚皮真的是太逼人了」、「這身材太不科學」、「身材好像完全沒生過那樣」。其實，隋棠在懷第2胎時胖了13KG，花了一年才瘦回來，之後維持靠飲食+運動，「一周一定會擠出三天，每次1.5小時，且持之以恆從來沒有鬆懈。」靠著堅持才換得美麗身材。

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠IG）

▲隋棠肚子沒有妊娠紋。（圖／翻攝自隋棠IG）

身為3寶媽，隋棠給自己許多壓力，有時老大一直不肯吃飯，加上妹妹一直鬧，曾一度轉身拿包包離家，給先生Tony處理，「我會說先喝一杯咖啡再回來，我覺得爸媽有時候適時放鬆自己，小孩沒有這麼脆弱，少吃1、2頓飯，少睡1、2鐘頭，他們還是很健康長大。」

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠IG）

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠IG）

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隋棠, Max, Lucy, Tony, Olie

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