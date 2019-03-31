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2PM尼坤「5個字」暖心打氣！　14歲男孩全融化：記在心裡

記者關韶文／台北報導

平均14歲男團BOY STORY，是JYP娛樂旗下最「幼齒」的嘻哈男團，從練習生受訓到去年出道歷經兩年時間，中間發行四支單曲及出席各項頒獎典禮甚至央視春晚演出的預熱暖身，2019推出最新單曲《Oh My Gosh》，唱出一路以來的追夢故事，而前輩2PM的尼坤特別給BOY STORY五字箴言打氣，「團結就是力量！」

從受訓到成軍出道後迅速竄紅，近兩年的時間讓BOY STORY培養出如家人般的情感，坦言過去在韓國培訓時常因為想家而哭的BOY STORY，已經漸漸習慣與成員們一起生活，他們表示：「以前想家的時候會偷偷躲起來哭，練習時候如果跟不上也會很著急然後就會忍不住想哭。現在就不會了，已經習慣了現在跟成員們在一起的生活，覺得練習不到位的時候就自己留下多練一會，已經想不起上回哭是什麼時候了！」

▲▼BOY STORY。（圖／環球提供）

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▲BOY STORY發行新單曲。（圖／環球提供）

正因為這六位男孩感情如手足，彼此相互扶持又獨立，讓爸媽也都全力支持他們追求自己的夢想，為了不讓他們想家，團員的父母都會輪流來北京探望並做家鄉菜給這幾位小朋友吃，把團員的兒子都當作自己親人在照顧，就如同一個大家庭般親密，讓這六位小朋友說：「我們也多了幾個媽媽，感覺挺幸福的！」

除了粉絲的熱情支持，BOY STORY一路走來也獲得許多前輩們的鼓勵，像是在工作上遇到的何炅、白宇、2PM的尼坤、俊昊以及王嘉爾都給這幾位努力小朋友大大的讚許跟加油，讓他們得到很大的動力；其中2PM的尼坤特別給BOY STORY五字箴言打氣「團結就是力量！」為了組合一定要團結，這樣組合才能走得長遠！BOY STORY表示：「我們一直把這句話記在心裏，希望我們也能像2PM哥哥那樣一起走過10年甚至20年！不過20年後我們好像才三十幾歲，還可以唱歌跳舞，那乾脆50年好了！哈哈！」

 

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2PM, 尼坤, boystory

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