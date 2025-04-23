賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

▲黃少谷隻身參加賴慧如婚禮，卻因誤拿喜餅，遭誤會偷竊。（圖／翻攝自民視八點檔臉書）

圖文／鏡週刊

賴慧如與國標舞老師劉家銘日前風光補辦婚宴，場面盛大，席開50桌，邀來上百位演藝圈好友，一整晚星光熠熠，氣氛熱絡得不得了。眾人本是來沾喜氣獻祝福，沒想到這場喜宴竟在尾聲急轉直下，一段醉後的包包風波搞得全場驚呆，女星苗真失控暴走、男星黃少谷則是下跪求饒，直接上演現實版「灑狗血八點檔大亂鬥」，甚至差點鬧上警局。

賴慧如和劉家銘圈內人脈不容小覷，斥資兩百萬的婚禮當天賓客雲集，從戲劇圈到綜藝咖，熟面孔一個接一個，還有賓客打趣說：「這是我第2次參加他們的婚禮了（賴慧如、劉家銘都是二婚），紅包也包了2次，我是不是該坐主桌了？」現場哄堂大笑，氣氛一度熱到最高點。誰也沒想到真正的高潮，竟在喜宴結束時發生八點檔演員苗真包包的失竊疑雲，黃少谷則是意外成為「嫌犯」。

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根據目擊賓客透露，當時大部分的人都已離席，但還有約莫2、30位藝人朋友喝得正開心，在會場繼續邊喝邊閒聊。突然間，一陣哭聲、吵鬧聲打破原本溫馨的氣氛。定睛一看，原來是演出三立八點檔的演員苗真，喝醉後整個失控，當場開啟「情緒雲霄飛車」模式，邊哭邊笑、不時爆粗口，整個人像開了外掛的自走砲，走到哪炸到哪。

▲苗真（後排左一）在婚禮上不勝酒力發生包包被偷誤會。後排左起苗真、方琦、謝京穎。前排左起王彩樺、導演余倩倩、陳美鳳。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

於是在場人士推敲，苗真由於當天獨自一人出席婚禮，身邊沒有朋友作陪，狀況本來可能就比較不穩，加上酒精催化，一瞬間完全炸裂。據說案發之前，苗真準備去洗手間前，隨口請了認識的工作人員幫忙顧一下隨身小包，結果自己才剛走開沒幾步，就忽然像雷達偵測到什麼似的，瞬間轉身爆吼該名工作人員：「你幹嘛偷我包包！」讓對方當場傻爆了眼，連反應的機會都沒有。

▲賴慧如婚禮熱力四射，請來國標舞老師展現動感魅力，賓客情緒高漲，椅下則放滿喜餅提袋。（圖／翻攝自playground_wed IG）

場面一度尷尬到空氣凝結，苗真則火速轉身把包包放到其中一個裝有喜餅的袋中，再去上廁所。此時此刻，另一邊的黃少谷難得「拋家棄子」，出門交際一不小心氣氛太High也喝茫了；眼看當時喝得滿臉通紅的他，正打算在朋友陪同下離場，結果走時很順手地拿了座位附近的喜餅袋堆中，其中一個裝有喜餅的袋子，但鏘到完全沒注意到袋中喜餅上頭，還附帶了一個女用的，也就是苗真的隨身小包。

▲賴慧如（左）和國標舞老師劉家銘（右）各有過一段婚姻，如今有情人終成眷屬。（圖／Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊提供）

絲毫沒察覺異樣的黃少谷和朋友一起走到停車場，直到朋友眼尖發現：「欸？你手上的袋子裡怎麼還有一個女用包包？」才讓黃少谷看了嚇出一身冷汗，直接秒清醒，兩人連忙把東西送回會場失物招領，但一切已經來不及了，上完廁所的苗真因為包包不翼而飛而再度暴走，嚷著要現場保全報案：「有人偷我包包！我要報警！」

好死不死黃少谷正好返回會場，手上還拿著包包，苗真看了當場火力全開，對著他飆罵三字經，怒吼：「你偷我包包別想逃！」這下場內原本還在閒聊喝酒的親友們全都傻眼，紛紛起身圍觀。黃少谷只好急忙解釋，說自己真的只是拿錯了，沒注意喜餅上有包包，現在是特地拿回來還的。一番解釋連聽都不想聽的苗真彷彿吃了炸藥，聲音越來越大，據悉黃少谷焦急下跪求饒，直喊：「對不起，我真的不是故意的！」

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