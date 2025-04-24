王中平買700坪土地遭爆是「隱形富豪」！　余皓然吐真實情況

記者孟育民／台北報導

白冰冰在2021年砸上億元入手新竹峨眉鄉豪宅，後來證實前屋主正是王中平，而王中平事後又看上苗栗後龍好望角風景區周邊的荒地，買下700坪的土地，目前在進行露營區規劃工作，遭爆是隱形的富豪。余皓然今（24日）出席台灣青春痘暨玫瑰斑協會活動，談到老公愛上買地一事，表示現在已經不會有任何情緒，「反正他也快60歲了，至少他的錢不是花在亂七八糟的地方。」

▲余皓然出席台灣青春痘暨玫瑰斑協會活動。（圖／記者孟育民攝）

王中平近幾年愛上買地、整地開發的事情，會在買地後蓋農舍、種植果樹開闢成果園。近期還買下苗栗後龍7好望角00坪的土地，余皓然透露，老公先帶他去好望角看，她只是隨口一句誇讚『海景很美』，沒想到老公卻買了，她毫不知情，苦笑說：「我是看到我小叔發文才知道，老公說『妳不是說很美嗎？』，但愛馬仕我也說漂亮22年了，你也沒買給我！」

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被問到花多錢，是否有千萬？余皓然說：「沒有上千萬，他賣血也不可能上千萬，我沒有問他真實的價錢，買這個地應該就是幾百吧，他的幾百是跟他弟弟一起，而且他是在峨眉鄉賣掉之後，我是很實際的人，我不會超出能力範圍，把自己壓得很緊。」認為老公為了圓夢，又在經濟許可的範圍下，所以並無生氣，「我練就到不會有任何情緒，以前年輕會覺得為什麼不找我商量，現在我就覺得也不錯，也許哪天我到了一個年紀，會想去看看山海。」

▲余皓然談到老公買地一事。（圖／記者孟育民攝）

談到先前夫妻倆到泰國看房產，她說經過深思熟慮後沒下手，「沒有買是因為我很保守，辛苦來的每筆錢都要很小心，那時候本來要投資泰國，但我老公看到一些農地、花花草草，所以要投資的錢被他用掉，他都說『你要知道台灣地只會越來越少，而且前人種樹後人乘涼，我們一定要綠化』，我就說好啦，反正他也快60歲了，至少他的錢不是花在亂七八糟的地方。」

余皓然表示自己並無做任何投資理財，如果買房也都是先賣掉才買新的，「大家都覺得我們很有錢，但真的沒有，因為我的每間房子都是賣掉才買，不賣掉手上沒那麼多資金，不是說像人家很多間，大家也知道我們結婚都是很辛苦到現在，都是靠自己，才能慢慢從蛋白到蛋黃。」