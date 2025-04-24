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籃籃遇完美對象動心　「命中注定」卻已婚

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》日前來到了雲林東勢，節目一開場，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠和來賓廖小映手拿胡蘿蔔，元氣滿滿的跳起健康操，將要體驗胡蘿蔔工作。全臺灣有三大胡蘿蔔產地，分別是臺南將軍、雲林東勢、彰化二林，其中雲林東勢面積超過184公頃，產出的胡蘿蔔品質數量更為全台之冠，可說是胡蘿蔔的故鄉。

▲廖小映(左)以及籃籃。（圖／民視提供）

▲廖小映(左)以及籃籃。（圖／民視提供）

主持群歡迎今日職人，是畢業於美國華盛頓農業科技系的Cody。當職人談到自己的星座是雙魚座時，現場瞬間沸騰，阿翔跟楊繡惠更是興奮突然大喊：「中了啦！」原來是因為籃籃在2024年於日本兩地神社詢問戀愛運，兩支籤給予的最佳擇偶條件資訊皆是「差三歲、雙魚座、A型血型」，沒想到職人不僅前兩項符合，當說出血型為A型時，全場驚呼連連大喊「一模一樣！」籃籃更激動地跳起舞：「第一次遇到中這麼多的！」沒想到，就在氣氛最高漲時，Cody語出驚人：「我已經結婚了。」瞬間讓籃籃如遭雷擊，跌坐在地，短短開場就笑果滿滿、爆點十足！

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▲廖小映(左)以及籃籃。（圖／民視提供）

▲廖小映。（圖／民視提供）

職人安排大家前往拔胡蘿蔔，將搭乘全台唯一且價值700萬的「跑車」，但因座位有限，只有一人能搭乘，當職人Cody毫不猶豫地選擇籃籃，讓楊繡惠不忍調侃到「你老婆電話幾號？我要打給他！」阿翔詢問那其他人該如何前往？職人回答一樣有車坐，沒想到籃籃坐上由日本北海道OSADA農機株式會社專門打造的採收機，而阿翔、楊繡惠還有廖小映則一人開一台玩具車，場面十分逗趣，籃籃更笑著對楊繡惠喊「繡惠姊好慢！」阿翔不甘示弱說著「我這台700塊的啦！」現場爆笑又幽默。

▲廖小映(左)以及籃籃。（圖／民視提供）

▲籃籃跌坐在地。（圖／民視提供）

來到胡蘿蔔田，職人卻說要來拔「人參」引得大家滿頭問號。Cody解釋道因為胡蘿蔔的營養價值極高，且價格便宜，日本認為胡蘿蔔就是平民版的人參。這時Cody又讓大家猜胡蘿蔔的顏色，眾人異口同聲回答「橘色」，職人則表示他們的胡蘿蔔田有各式顏色的蘿蔔，籃籃不相信彎腰一拔，就是出現橘色胡蘿蔔，大家哭笑不得，阿翔笑著說「你是在開玩笑嗎！你是種胡蘿蔔的人，你還問我是甚麼顏色？」職人著急地馬上拔出一根紫色胡蘿蔔，接續大家又拔出黃色、白色、紅色的蘿蔔，引得大眾驚訝連連。Cody訴說著在台灣目前僅他們家栽種七彩胡蘿蔔，而不同顏色的蘿蔔也還有不同的營養成分，主持人各拿一色胡蘿蔔當場試吃，直呼：「不僅不苦澀還超甜，像水果一樣！」

在品嚐蘿蔔料理前，職人讓大家收集各種顏色的胡蘿蔔，一場拔蘿蔔大賽一觸即發，為了不接受懲罰，藝人們各個埋入胡蘿蔔田裡尋找自己專屬顏色的蘿蔔，阿翔拔到不屬於自己顏色的蘿蔔還重新插回土裡，籃籃則拔到一屁股跌在地上，廖小映更是跌躺在地，全力以赴毫無偶包，畫面笑料十足。最後由楊繡惠獲勝，能品嘗到100%鮮榨胡蘿蔔汁，而其他人只能吃胡蘿蔔葉。

胡蘿蔔的採收不僅需要靠採收機，還要各種機器的相互配合。籃籃表示自己從小就想要嘗試開怪手，於是職人手把手教導籃籃開挖土機填路，也是為了幫助阿翔駕駛的採收機能順利下田。為了鼓舞大家，阿翔還請廖小映幫忙應援「健康營養胡蘿蔔！籃籃Cody一級棒！」「繡惠嗚煞！繡惠嗚煞！Cody拔拔！」無厘頭的應援讓阿翔笑到翻過去，也逗得大家哄堂大笑。

一番努力下，阿翔與楊繡惠終於收成一大袋胡蘿蔔，將由廖小映駕駛鏟裝機，將其裝好的一大袋胡蘿蔔移動至貨車上，阿翔又提議讓廖小映幫鏟裝機應援，廖小映一邊跳一邊唱著「嘿唷嘿唷堆高機，一袋一袋廖小映」更加無厘頭的應援讓籃籃直呼跳不下去，只好讓小映趕緊去工作。

最後，大家將胡蘿蔔清洗、挑選、分裝，終於能大快朵頤享用胡蘿蔔大餐。職人也分享自己的種植故事與理念，讓觀眾更認識雲林東勢，也更理解胡蘿蔔背後的辛勤與堅持。

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