楊謹華出國「排海關等3hrs沒崩潰」　甜放閃老公：還好是你陪我

記者王靖淳／綜合報導

女星楊謹華平時工作繁忙，仍不時會透過社群記錄生活，今（24）日她發文曬出一系列近照，分享曾和老公在出國排海關排了3個小時，如今她回想起來仍感到相當驚訝，同時也欣慰地對老公說：「還好是你陪在我身邊！謝謝你！」

▲楊謹華會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

楊謹華提到，她曾與老公一同前往比利時旅遊，當時她對於即將踏入布魯塞爾充滿期待，但沒想到才剛抵達機場時，便被長達3小時的排隊過程澆熄熱情。為此，她坦言，「哪知一落地布魯塞爾機場，就被長長的排海關隊伍打擊士氣，我們整整排了3個小時！」

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▲楊謹華會在社群分享夫妻日常。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

面對煩躁的排隊等待時間，楊謹華表示自己和老公選擇放下手機、彼此陪伴，決定不讓這種事破壞旅行的好心情。她回憶說道：「我們決定——不滑手機，好好陪伴彼此」，並在排隊過程中透過聊天、開玩笑、互相鼓勵，度過這段不太愉快的入境體驗。

▲楊謹華曾排海關排了3小時。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）

楊謹華也坦言，雖然當下感到無奈，但等到終於過關的那一刻，她和老公抱著對方說：「還好是你陪在我身邊！謝謝你！」最後，楊謹華更分享她從旅行體會到的意義：「有時候，旅行的意義不是風景多美，而是你在我身邊，一切都是最美的。」