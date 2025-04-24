鈴木敏夫「為了宮﨑駿騙投資商」：撒下人生最大的謊！結局超溫馨

記者吳睿慈／綜合報導

宮﨑駿最新紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》細數他「從零開始」的動畫大師之路，及不斷從挫敗中重生仍永懷希望的生涯轉捩點，製作人摯友鈴木敏夫甚至為他「撒下人生最大謊言」，才得以順利推動宮﨑駿首部原創動畫長片《風之谷》搬上大銀幕，並催生打造無數經典動畫電影的吉卜力工作室正式成立。

▲《宮﨑駿的奇幻世界》紀錄片即將上映。（圖／甲上娛樂提供）

紀錄片以大量珍貴影像與訪談，追溯宮﨑駿自1960年代加入東映動畫開始的歷程，他與日後的重要合作夥伴高畑勳的革命情誼也從這段時期萌芽，孕育出讓無數孩童心生嚮往的《熊貓家族》等作品。不過，真正讓宮﨑駿登上動畫片導演寶座的是1979年的《魯邦三世：卡里奧斯特羅城》，這部電影展現他天馬行空的敘事節奏與獨特的嘲諷驚險動作戲編排，雖然後來被譽為經典之作，當年卻慘遭票房滑鐵盧，使他一度陷入低潮。在這樣的挫敗下，宮﨑駿重返電視圈，赴美參與美日合製的好萊塢動畫計畫《小尼莫》，卻在創作自由受限的情況下黯然回到日本。



在動漫雜誌《Animage》副總編輯好友鈴木敏夫的建議下，宮﨑駿開始創作漫畫，誕生後來改編成動畫電影的《風之谷》享譽國際。這部作品不僅是他創作自由的象徵，更承載他對自然與生命的深沉省思。他曾表示創作靈感來自日本重大生態災難水俁病（汞中毒）公害；即使被汙染的海灣曾一度被視為「死亡之海」，卻奇蹟似地恢復生機。這份對生命力的敬畏，也深深烙印在《風之谷》中的主角娜烏西卡身上。

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▲鈴木敏夫為了宮﨑駿撒下人生最大的謊，但結局很溫馨。（圖／甲上娛樂提供）



但要將這部漫畫搬上銀幕，卻並非易事。鈴木敏夫回憶，為了說服投資方，他撒下「人生中最大的謊」，謊稱漫畫熱賣50萬冊。這場善意的謊言，最終促成了電影《風之谷》的上映，也間接催生吉卜力工作室的成立，開啟日本動畫黃金時代的新篇章。



《宮﨑駿的奇幻世界》紀錄片導演里奧法維耶指出，他在15歲時因《魔法公主》而深受感動，如今身為人父，再次回看宮﨑駿的作品，發現這些作品早已超越單純的童話故事，更像是針對當代社會的深刻寓言。「宮﨑駿的作品與當今世界的現況緊密相連，例如氣候危機與生物多樣性的衰退，使我們被迫重新審視自己與自然界的連結。」紀錄片5月9日上映。