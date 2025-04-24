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GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王GD（G-Dragon）日前前往天團酷玩樂團（Coldplay）在韓舉辦的演唱會朝聖，嘉賓恰好是女團TWICE，怎料卻因此鬧出一場緋聞，他突在官方IG標註成員Sana，並用日文寫下「誒？」，這則限時動態雖秒刪，但已經被手腳快速的網友截下來，因此一陣議論。

▲▼GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？。（圖／翻攝自GD IG、Sana IG）

▲GD突標註Sana秒刪遭疑「IG傳情」爆緋聞。（圖／翻攝自GD IG、Sana IG）

GD日前前往酷玩樂團（Coldplay）的演唱會朝聖，他悄悄現身觀眾席，怎料，他疑似手滑上傳IG限動，突拍下演唱會現場後，竟單獨標記TWICE的成員Sana，雖然TWICE是當天的表演嘉賓，但他不是標記團體帳號，而是只有標記一位成員，引起了很大的注目。

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▲▼GD突標註Sana秒刪！遭疑「IG傳情」爆緋聞　韓網驚呆：他們什麼關係？。（圖／翻攝自GD IG、Sana IG）

▲GD在官方IG唯獨標記Sana並非TWICE，引起網友猜測兩人的關係。（圖／翻攝自GD IG）

該篇限時動態很快就被截下來，有網友質疑「為什麼不是標記TWICE團體帳號，而是只有Sana」、「他們是什麼關係啊」、「該不會是lovegram（情侶透過IG傳情之意）」，也有TWICE粉絲不開心表示「無故被標註又搞出緋聞，根本無妄之災」、「有種被牽扯進的感覺」。

但也有粉絲替GD緩頰「感覺是不小心的」、「可能還活在二代團年代什麼都可以分享」、「下次小心一點比較好」，希望類似爭議快點落幕。

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