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康橋單車環島挨酸　女歌手長文挺母校：不是學校、孩子的錯

記者王靖淳／綜合報導

康橋國際學校「單車環島成年禮」22日行經彰化縣埤頭鄉時，遭一名毒駕逆向衝撞，導致7名學生受傷，消息曝光後掀起兩派討論。為此，身為康橋校友、已故男星高以翔的前女友Bella（蘇湘涵）事後也透過Threads發文，並且聲援校方，「不是學校的錯，更不是孩子的錯。」

▲▼Bella發文。（圖／翻攝自Threads／bella_navy4life）

▲Bella發文聲援康橋。（圖／翻攝自Threads／bella_navy4life）

Bella在文中回憶，自己在就讀康橋時也曾參加過單車環台的活動，她認為這不只是對體力的考驗，更是學習堅持、團隊合作及對生命的敬畏。Bella指出，從行前的訓練到交通管制，學校在每個細節上都做了周全的規劃，讓學生們學會如何保護自己及照顧他人。

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▲▼Bella發文。（圖／翻攝自Threads／bella_navy4life）

▲Bella是康橋校友。（圖／翻攝自Instagram／bella_navy4life）

談到近期發生的車禍意外，Bella強調，這場事故的肇事者是名逆向的駕駛，並指出責任不該歸咎於學校或受傷的學生，「不是學校的錯，更不是孩子的錯。」她對網路上出現的負面評論感到心寒，並表示不但有人譏諷受傷的學生，甚至質疑學校為什麼要辦這個活動。

▲▼Bella發文。（圖／翻攝自Threads／bella_navy4life）

▲Bella會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／bella_navy4life）

Bella提到，康橋辦單車環台的活動這麼多年，並非為了炫耀或製造風險，而是希望讓學生們在人生的重要時刻，能夠真正站穩自己的腳步，看到自己走過的路。她呼籲外界給予受傷學生更多的支持而非苛責，並強調大家需要關注的是交通安全問題，而非活動本身的必要性。

▲▼Bella發文。（圖／翻攝自Threads／bella_navy4life）

▲Bella今年3月宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／bella_navy4life）

最後，Bella表示，若曾經走過那段路，就會明白這不只是個單車活動，而是一場關於信念、堅持與愛的旅程。她希望受傷的孩子能夠早日康復，也期待社會能對交通安全有更深刻的警覺。

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康橋, 高以翔, 蘇湘涵

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