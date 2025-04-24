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泰妍為粉絲「槓上SM」！日本演唱會遭取消理由太扯　轉發5訴求

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣歌手泰妍（TAEYEON，前譯：太妍）原定於2025年4月19日至20日，在東京舉辦《The TENSE》世界巡演日本場，卻在演出前48小時臨時宣布取消，引爆全球粉絲不滿。24日，來自全球各地粉絲發出聯合聲明，向SM娛樂公司提出5大訴求，嚴正要求說明原因、道歉並提出實質性賠償方案，泰妍本人也親自轉發了這份聲明，和粉絲站在同一邊。

▲▼ 泰妍出發來台！民眾機場巧遇嚇歪：是本人　臺北大巨蛋包柱迎接女王。（圖／翻攝自泰妍IG）

▲泰妍日本演唱會因為設備未能及時送達而取消。（圖／翻攝自泰妍IG）

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根據聲明指出，這場東京演唱會早在《The TENSE》巡演開跑前便備受矚目，不僅是日本粉絲期待的重點場次，也吸引大批海外粉絲計劃飛往日本觀賞。然而在4月17日，演出僅剩2天時，主辦方以「器材未能送達」為由宣布取消，許多粉絲抵達現場才得知此事，造成交通、住宿與假期安排的巨大損失。

聲明中強調，SM娛樂並未透過太妍的官方SNS或韓方渠道對外說明，僅由票務平台與日方合作網站公告訊息。對此，粉絲批評官方「極度消極應對」，不僅沒有道歉，更未對全球粉絲負起應有責任，提出以下五大訴求：

1.公布事件真相與責任歸屬，並懲處失職人員

2.透過太妍官方管道對粉絲正式道歉與說明

3.對所有受影響的粉絲提供實質性賠償方案

4.今後所有巡演安排，須保證類似事件不再發生

5.對重新安排的場次與日程，SM需親自公告與負責實施

泰妍今（24日）透過IG轉發了這份粉絲聯合聲明，雖然隻字未寫，但用行動捍衛粉絲權益的舉動，令眾人相當感動。不少人紛紛留言「永遠站在粉絲這邊」、「姐姐一直站在我们前面」、「姊你也覺得很無語吧」、「這才是把粉絲當家人的愛豆」、「太可靠了」、「一輩子追隨」、「雙向奔赴，不愧是妳跟我們sone」、「我果然沒有愛錯人」。

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泰妍, SM, TAEYEON, 太妍, The TENSE

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