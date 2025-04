韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

記者蔡宜芳/綜合報導

南韓六人男團JUST B在2021年出道,近來正在美國舉辦巡迴演唱會。22日(美國時間)巡迴到了洛杉磯,23歲的主唱BAIN竟在演唱會上發表出櫃宣言,成為韓國第一位出櫃的男偶像,引發網友熱烈關注。

▲BAIN是JUST B的主唱。(圖/翻攝自X/JUSTB_Official)

在流出的影片中,BAIN先是嘆了口氣,接著用英文說:「I'm fuxking proud to be part of the LGBTQ community.(我很驕傲自己是LGBTQ的一員)」出櫃宣言引發台下歌迷瘋狂尖叫歡呼,而網友也紛紛留言「太有勇氣了」、「支持」。

此前,女團WA$$UP前成員金智愛曾公開告白自己喜歡同性,還曝光與女友的照片,成為南韓偶像圈出櫃第一人。而BAIN則是男偶像中的第一位,對此,韓媒《STAR NEWS》向JUST B的經紀公司Bluedot娛樂詢問回應,經紀公司僅表示「這是藝人個人私生活」,態度相當保守。