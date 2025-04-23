韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓六人男團JUST B在2021年出道，近來正在美國舉辦巡迴演唱會。22日（美國時間）巡迴到了洛杉磯，23歲的主唱BAIN竟在演唱會上發表出櫃宣言，成為韓國第一位出櫃的男偶像，引發網友熱烈關注。

▲BAIN是JUST B的主唱。（圖／翻攝自X／JUSTB_Official）

在流出的影片中，BAIN先是嘆了口氣，接著用英文說：「I'm fuxking proud to be part of the LGBTQ community.（我很驕傲自己是LGBTQ的一員）」出櫃宣言引發台下歌迷瘋狂尖叫歡呼，而網友也紛紛留言「太有勇氣了」、「支持」。

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此前，女團WA$$UP前成員金智愛曾公開告白自己喜歡同性，還曝光與女友的照片，成為南韓偶像圈出櫃第一人。而BAIN則是男偶像中的第一位，對此，韓媒《STAR NEWS》向JUST B的經紀公司Bluedot娛樂詢問回應，經紀公司僅表示「這是藝人個人私生活」，態度相當保守。