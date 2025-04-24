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同船老外「險做1離譜事」　黃宣遊威尼斯傻眼：他真的太瘋！

▲▼黃宣遊威尼斯。（圖／Crash Baggage提供）

▲黃宣遊威尼斯。（圖／Crash Baggage提供）

記者翁子涵／台北報導

歌手Yellow黃宣受邀行李箱品牌到義大利旅行，特別前往威尼斯，飽嚐道地義式美食，更坐「貢多拉」小舟穿梭水鄉澤國，讓他身心舒暢，大喊：「太喜歡威尼斯了！」希望很快還能有機會造訪當地。

▲▼黃宣和品牌創辦人遊船。（圖／Crash Baggage提供）

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▲▼黃宣和品牌創辦人遊船。（圖／Crash Baggage提供）

▲▼黃宣遊威尼斯。（圖／Crash Baggage提供）

Yellow黃宣表示是第一次來到威尼斯，最愛聖馬可區，直呼：「極美！」而最難忘地是，他和行李箱品牌的創辦人Pavia搭「貢多拉」時，「創辦人差點把行李箱丟進海裡，他真的太瘋了！」兩人皆有藝術家不按牌理的瘋狂性格，因此一拍即可，整趟旅程充滿驚喜，Yellow黃宣說，旅途中還因緣際會結識威尼斯知名DJ Spiller，還受邀去了對方工作室，「根本就是歷史古蹟，超美！也很榮幸現場聽到他Remix我的作品（Mirare)，非常驚喜！」

被問到此行是否有嚐到很棒的美食，Yellow黃宣說這次也是個美食之旅，「威尼斯的海鮮真的極推，像在嘴裡開演唱會。」也盛讚酒很優秀，特別提到一種名叫Baccala mantecato的魚醬，「可以沾著麵包吃，美味極了！」而提到此行有什麼印象深刻的事？「但最瘋的還是創辦人，感覺他不是想帶我去看威尼斯，是要我整個人吞下威尼斯，非常感謝他熱情的招待。」
 

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