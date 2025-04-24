台女星去日本「被海關攔截」帶進小房間搜身！第一次遇到：胸罩摸老半天

記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，最近打算前往名古屋旅行兩周的她，剛抵達日本就被海關攔截檢查，「第一次遇到！」

▲胡文英去日本第一次被海關攔截搜身。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英透露，她去日本旅遊超過10次，但這是首次被海關攔截檢查，「我跟朋友四個人都受到嚴格的檢查。」除了被詢問是否有攜帶毒品或槍枝，還被要求檢查大行李及隨身背包，「連我的錢包裡面掏出來一一檢查。」

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▲胡文英前往名古屋打算玩14天。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



不只這樣，胡文英還被叫去小房間搜身，「循著胸罩一直摸老半天，更摸著我的罩杯許久」，甚至被要求脫掉鞋子檢查了超久，全身幾乎被摸透，「我問他我哪有問題，他們都不回答。」

▲胡文英的心情似乎沒有受到太大影響。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英表示這是她第一次遇到在日本被搜身，「莫非他以為我們是犯罪份子（也許名古屋是小地方，我們卻來14天他們合理懷疑）。」

胡文英IG全文：

來日本旅遊十幾次

第一次被海關攔截檢查

我跟朋友四個人都受到嚴格的檢查 #美魔女 #日本 #japan

他拿出一張單子上有毒品.槍隻.黃金等等

問我有無攜帶

更問我有沒有戴手錶

到日本海關要求我檢查大行李（過X光）

又搜查我的背包

連我的錢包裡面掏出來一一檢查

拿出我的日本駕照打開看

又叫我去小房間搜身我的身體

胸部循著胸罩一直摸老半天

更摸著我的罩杯許久

拖鞋子檢查裡面

摸腳摸襪子腳底

全身摸透透

檢查超久的

我問他我哪有問題

他們都不回答

第一次在日本遇到被搜身

莫非他以為我們是犯罪份子

（也許名古屋是小地方，我們確確14天他們合理懷疑）