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獨家／億萬直播主雪寶泡湯了　E級雪乳竟是家中最迷你

記者葉文正／台北報導

「億萬直播主」電豹女擁有傲人E級上圍的雪寶，千呼萬喚終於在粉絲面前寬衣解帶泡湯，雪寶透露，自己雖然有E罩杯好身材，胸部卻是家中最小，讓夥伴們直呼不可思議，而她保養身材的方式，竟然是吃炸雞、嗑甜點，卻仍維持姣好身材，夥伴們只能氣呼呼對她說「人比人氣死人」。

▲▼女神雪寶泡湯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲雪寶雖有姣好外貌與身材，但坦承有容貌焦慮。（圖／記者黃克翔攝）

雪寶擁有好身材，但她卻說自己在電豹女是「轉圈圈擔當」，因為私下很會轉圈圈，這是她在電豹女的第二年，並表示：「我以前是小學妹，也在浪LIVE直播，是億萬直播主，我是芭蕾舞現代舞科班出身，所以很會轉圈圈，一次十圈沒問題。」

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▲▼ 女神雪寶泡湯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲她曾遇到高帥渣男，還要她刷地刷磁磚。（圖／記者黃克翔攝）

而她泡湯時，秀出亮眼好身材，雪寶則說：「很多人看到我的身材，還以為我是後天醫美，其實我已經是家裡最小的，我姊姊是F杯，媽媽G杯，妹妹是H，不過我覺得太大也是負擔，我很怕胖，一天只吃兩餐，但我吃甜食不會胖，包括巧克力軟糖，蛋糕，鬆餅，一天可以吃好多包。」

▲▼ 女神雪寶泡湯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲她熱愛吃甜食，卻不會發胖。（圖／記者黃克翔攝）

最令人生氣的是，她最擅長的保養，竟然是可以把北海道名產「白色戀人」一整盒吃光，飲料也要喝全糖，一天只吃兩餐，蔬菜肉類很少吃，也愛炸雞，最近有努力要自己多吃點菜，為了健康，一個月會去做臉一次，只要皮膚長痘痘，就馬上預約去做臉，因為有嚴重的容貌焦慮。

▲▼女神雪寶泡湯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲雪寶被抱不愛穿襪子。（圖／記者黃克翔攝）

雪寶對於演藝圈如數家珍，但坦承最喜歡范冰冰，「她是我小時候的偶像，也喜歡李冰冰，很想改名叫楊冰冰，被叫雪寶是因為我的笑容很像雪寶，剛進啦啦隊時，本來叫子瑄，從此被強迫叫雪寶，我是看到鏡子一定要照，很怕自己變醜。」容貌焦慮相當嚴重。

▲▼女神雪寶泡湯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲目前是啦啦隊電豹女成員。（圖／記者黃克翔攝）

而她跟隊友笑笑是華岡藝校同學，兩人互稱最好的朋友，大學也是同學，雪寶自豪地說：「當年我在華岡可排前三，很多同學覺得我很有氣質，當時念表演藝術科，學很多種舞蹈，包括爵士，芭蕾，笑笑跳有氧，但我現代芭蕾跳多了，覺得電豹女的街舞很難，我不自覺腳會張很開，一整年下來，不敢說變好，但舞蹈有進步一點。」

▲▼ 女神雪寶泡湯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 還被爆料不洗腳。（圖／記者黃克翔攝）

而雪寶追求者不少，最多同時有四、五個追求者，「以前還有同學為我吵架，但我在戀愛中是付出型人格，我個性偏柔，很會付出，有任男友要我刷地板，刷馬桶，刷磁磚，上廁所要關燈，要省電，我都OK，因為太喜歡他，不過他載我還會算里程數，有點小氣，實際身分是很高很帥的籃球隊隊長。」

▲▼女神雪寶泡湯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲希望當個無死角美女。（圖／記者黃克翔攝）

只是高帥的籃球隊長男友，後來被她發現是渣男：「渣男有天突然消失，打電話也不接，回來就跟我提分手，他就是劈腿，真的讓我失望我就不要了，後來發現很多人貼他，那就放飛。」

▲▼ 女神雪寶泡湯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲盡情享受SPA。（圖／記者黃克翔攝）

雪寶認為，未來結婚會是很以後的事情，現在會想要衝工作，希望找到真的對我好的人，以後老公必須要對我超好，要超疼我的老公，因為前任很愛生氣，希望以後的戀情，不再委屈自己。

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