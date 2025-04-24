康橋兒環島回家「被拍多一樣東西」藏洋蔥！賈永婕哭了：極大創傷

記者潘慧中／綜合報導

康橋國際學校「單車環島成年禮」22日行經埤頭鄉時，遭蕭姓駕駛逆向衝撞，導致7名學生受傷。事隔兩天，同樣在車隊內的賈永婕兒子24日傳來照片，她點開一看不禁紅了眼眶，「這兩天已經不知道哭了幾次。」

▲賈永婕曝學生們多綁了一條紫色緞帶。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）



對於康橋學生遭毒駕衝撞重傷事件，賈永婕24日發文表達強烈不滿，「毒駕可惡至極，急速衝撞我們的孩子，讓孩子們師長們身心都承受極大的創傷與壓力。」

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▲賈永婕看到照片後忍不住紅了眼眶。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）



看著在環島返家途中遭逢變故的學生，賈永婕心痛地說「何其無辜」，並疾呼司法應對「蓄意殺人」的毒駕者重判嚴懲，同時建議有關單位考慮「吊銷吸毒者駕照」。

此外，賈永婕透露收到兒子傳來的照片，看到學生們團結行動，忍不住再次紅了眼眶，「每一班的孩子都有屬於自己班級的緞帶，我們班是粉紅色，出事的班級是紫色。昨天全部10年級的孩子決定多綁一條紫色的緞帶，代表他們全數一起完成了環島。」

▲賈永婕夫妻日前曾親赴現場為兒子打氣。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）



學生間的凝聚力感動了賈永婕，「康橋孩子們你們超棒的，同理團結一心，迎著風無論順境逆境繼續努力」，並為所有受傷的學生祈福集氣，「好好休養早日康復。」

賈永婕臉書全文：

毒駕可惡至極，急速衝撞我們的孩子，讓孩子們師長們身心都承受極大的創傷與壓力。何其無辜的孩子啊原本騎在環島回家的路途中，現在要在加護病房中搏鬥。

請重判嚴懲蓄意殺人的惡男，也請有關單位思量吊銷吸毒者駕照。

今天收到兒子傳來的照片媽媽又紅了眼眶（這兩天已經不知道哭了幾次）每一班的孩子都有屬於自己班級的緞帶，我們班是粉紅色，出事的班級是紫色，昨天全部10年級的孩子決定多綁一條紫色的緞帶代表他們全數一起完成了環島。

康橋孩子們你們超棒的，同理團結一心，迎著風無論順境逆境繼續努力

#顏同學我們所有人都為你祈福集氣

#受傷的同學好好休養早日康復

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